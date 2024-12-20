Терен оправдался за шутку, которая взбудоражила сеть: "Говорю иронично"

Главный герой реалити-шоу о любви "Холостяк-13" Александр Будько с позывным "Терен", который вчера шокировал сеть неоднозначным постом про "красные флажки" в женщинах, пояснил, что он имел в виду, говоря о желании иметь 5 детей.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его новую публикацию в Instagram.
Отметим, что в одном из пунктов холостяк отметил, что нежелание женщины иметь 5 детей - это для него "красный флажок". Однако пользователь сети не восприняли такой юмор и засыпали его хейтерскими комментариями.
Теперь 28-летний ветеран объяснил, что цифра 5 - это, скорее, было сказано с иронией, хотя и не стал скрывать, что мечтает о большой семье.
"Когда меня спрашивают, почему я говорю о пяти детях, я обычно отвечаю: "Ну, почему бы и нет?" У нас в Украине скоро будет дефицит талантливых людей, нужно браться за дело! Но если серьезно, то, вероятно, эти шутки - это способ говорить о моей любви к большой семье", - подчеркнул Терен.
"Да, я говорю о пяти детях иронично - мне нравится сама идея такой "футбольной команды". Но это не значит, что я кого заставляю или считаю, что все должны так жить", - отметил холостяк.
Также он подчеркнул, что каждый человек сам должен решать, какой будет его семья и сколько он хочет иметь детей.
"Семья - это о выборе. Каждый человек имеет право решать, каким должен быть его семья. Это может быть один малыш, трое детей или даже никто – и это нормально. Я шучу о пяти детях, потому что люблю думать масштабно и мечтать. Но это мои мечты, не чьи-то правила", - подытожил Терен.
Холостяк рассказал о своей мечте (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Новая публикация Терена снова вызвала "горячие" обсуждения в сети. Многие подписчицы холостяка высказали свое негативное мнение и раскритиковали его мечты о большой семье:
Терена снова раскритиковали в комментариях (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
В то же время за мечту Терена заступились другие, среди них и украинские знаменитости:
Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Отметим, что Терен уже не первый раз попадает в скандалы. Сначала его захейтили за поцелуи с участницами буквально с первых выпусков шоу.
Также в сети начали обсуждать, когда и при каких обстоятельствах Терен получил свое ранение, а впоследствии ампутацию ног.
Кроме того, скандальная блогерша Таня Пренткович, сбежавшая из Украины, выдала заявление о "Холостяке" и людях с инвалидностью. Она сказала, что сделала бы аборт, если бы узнала, что у ее ребенка патология.
Терен не стал молчать и поставил Пренткович на место. Тогда блогерша, которая, к слову, беременна, в комментариях попыталась оправдаться, ссылаясь на свое интересное положение.