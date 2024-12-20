Терен оправдался за шутку, которая взбудоражила сеть: "Говорю иронично"

Отметим, что в одном из пунктов холостяк отметил, что нежелание женщины иметь 5 детей - это для него "красный флажок". Однако пользователь сети не восприняли такой юмор и засыпали его хейтерскими комментариями.

Теперь 28-летний ветеран объяснил, что цифра 5 - это, скорее, было сказано с иронией, хотя и не стал скрывать, что мечтает о большой семье.

"Когда меня спрашивают, почему я говорю о пяти детях, я обычно отвечаю: "Ну, почему бы и нет?" У нас в Украине скоро будет дефицит талантливых людей, нужно браться за дело! Но если серьезно, то, вероятно, эти шутки - это способ говорить о моей любви к большой семье", - подчеркнул Терен.

"Да, я говорю о пяти детях иронично - мне нравится сама идея такой "футбольной команды". Но это не значит, что я кого заставляю или считаю, что все должны так жить", - отметил холостяк.

Также он подчеркнул, что каждый человек сам должен решать, какой будет его семья и сколько он хочет иметь детей.

"Семья - это о выборе. Каждый человек имеет право решать, каким должен быть его семья. Это может быть один малыш, трое детей или даже никто – и это нормально. Я шучу о пяти детях, потому что люблю думать масштабно и мечтать. Но это мои мечты, не чьи-то правила", - подытожил Терен.

Холостяк рассказал о своей мечте (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Как отреагировали в сети

Новая публикация Терена снова вызвала "горячие" обсуждения в сети. Многие подписчицы холостяка высказали свое негативное мнение и раскритиковали его мечты о большой семье:

"Проблема такого мышления в инфантильности. Мужчины, когда говорят о детях, видят хорошую гламурную картинку рекламы майонеза. Но хотеть иметь большую семью - не равно хотеть быть отцом. Это просто никак не вяжется с другими тезисами - хочу, чтобы женщина была самореализована. Вы никогда не говорили, что готовы финансово поручиться за кого-то из девушек, я уже молчу о финансировании дополнительных пяти человек"

"Ты меня извини, но инвалидная коляска вместе с 5 детскими влезет в багажник? Может пенсионных хватит, чтобы обеспечить активную женщину красавицу (которую ты ищешь) и еще 5 детей? Может ты дашь еще на каждую пластику и липосакцию? Ибо представь себе, родить ребенка - это частично уничтожить себя!"

"Потому что это финансово и эмоционально тяжело. Трудно слышать истории многодетных семей, где дети не имеют своего пространства, где младший донашивает вещи за старшим, а старшие воспитывают малышей. Папа постоянно на работе, мама в домашних делах. Многие после такого не хотят заводить собственных детей, потому что уже воспитали детей. И это не говоря о вещах, которые большинство семей не могут себе позволить: поездки на море, кружки для ребенка или велосипед".

Терена снова раскритиковали в комментариях (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

В то же время за мечту Терена заступились другие, среди них и украинские знаменитости:

"Почитала комментарии, стало страшно что-то писать. Забулят за многодетность", - написала супруга Тимура Мирошниченко и мать 4-х детей Инна Мирошниченко

"Люди вместо мечтать свои мечты пришли наложить го..на в чужие" - отметил участник "Холостячки" Андрей Задворный

"Это нелегко, но однозначно стоит того, чтобы реализовать. Пусть все сбудется", - написала жена Григория Решетника и мама 3 сыновей Кристина Решетник

"Меня только удивляет то, когда стало "красным флажком" мечтать о большой семье? И почему чужие мечты так активно начали осуждать женщины, которых никто не заставляет рожать тебе этих 5 детей", - отметила блогерша Елена Мандзюк.

Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Отметим, что Терен уже не первый раз попадает в скандалы. Сначала его захейтили за поцелуи с участницами буквально с первых выпусков шоу.

Также в сети начали обсуждать, когда и при каких обстоятельствах Терен получил свое ранение, а впоследствии ампутацию ног.

Кроме того, скандальная блогерша Таня Пренткович, сбежавшая из Украины, выдала заявление о "Холостяке" и людях с инвалидностью. Она сказала, что сделала бы аборт, если бы узнала, что у ее ребенка патология.

Терен не стал молчать и поставил Пренткович на место. Тогда блогерша, которая, к слову, беременна, в комментариях попыталась оправдаться, ссылаясь на свое интересное положение.