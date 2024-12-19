"Холостяк" Терен назвал "красные флажки" в женщинах и спровоцировал споры словами о 5 детях

Уже совсем скоро зрители увидят финальные выпуски реалити-шоу про любовь "Холостяк-13" с ветераном войны Александром Будько с позывным "Терен". Недавно он рассказал о том, что для него важно в отношениях , а теперь назвал "красные флажки" в женщинах. Один из пунктов вызвал волну обсуждения в сети.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его новый пост в Instagram .

"Ну что ж, о моих красных флажках поговорили, теперь моя очередь. Красные флажки в женщинах", - написал он.

Затем он написал свой список:

Русскоязычность. Не поддерживаю этого не то, что в отношениях, но и вообще

Неуважение ко всему украинскому. Думаю, здесь объяснять не нужно

Нехватка поддержки. Я многое пробую нового в жизни. Возможно, не все эти вещи нужны, но чувствовать поддержку любимой действительно важно

Отсутствие самостоятельности. Для меня важно, чтобы у моей любимой были свои интересы, цели и возможности их реализовывать. Я охотно помогу в этом

Недалекость

Отсутствие чувства юмора

Неумение или нежелание понимать словарь безбарьерности

Нежелание иметь 5 детей.

Холостяк рассказал, что он не приемлет в женщинах (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Александра тут же принялись комментировать публикацию. Больше всего комментариев касалось последнего пункта о 5 детях. Судя по всему, многие не поняли юмор холостяка и принялись писать свое мнение, а также критику. Некоторые посоветовали Терену самому "выносить" и "родить":

"Сначала попробуй одного своего ребенка немного поднять и уже 5-ро не захочешь. В процессе поймешь, что пятеро, наверное, многовато в наше время. Я не хейтер, просто мое мнение, у меня двухлетний ребенок, мы его хотели, все помогают"

"Если медицинский прогресс позволит выносить мужчине, то вперед, я своих двух цветочков жизни уже подарила, охотно буду держать героя на родах за руку, всячески поддержу, но, конечно, пусть не забывает о самостоятельности и самореализации"

"Если в будущем придумают, как мужчина может выносить ребенка, то я хочу 10"

"Один ребенок это +-3 года выпадает у женщины по пункту самостоятельности и реализации. И потом очень трудно совмещать самореализацию и материнство. Понятно, что о 5 детях - это прикол холостяка"

"Рождение и воспитание 5 детей не совместимы с профессиональными амбициями по самореализации, финансовой независимости и чувство юмора может заклинить где-то между 3 и 4 декретом. Интересно посмотреть, существуют ли в реальности такие женщины"

"Как всегда к женщине завышенные ожидания. И детей рожай, и при этом карьеру имей, чувство юмора при детях не потеряй и куча всего. Находясь в 3-м декрете я понимаю, насколько это большие требования, имея маленьких детей"

"Александр, а с чего вы взяли, что у вас хорошее чувство юмора?"

"Реализованная со своими интересами и 5 детьми. Покажите мне такую".

Напомним, Терен - военный, ветеран, общественный деятель, автор книги "История упрямого мужчины" и участник сборной Invictus Games.

До 24 февраля 2022 года Александр работал баристой, однако после начала полномасштабного вторжения стал добровольцем батальона "Карпатська Січ", а затем командиром взвода.

24 августа 2022 года он получил серьезное ранение обеих ног, после чего их ампутировали.

Александр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)