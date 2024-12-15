"Ничего нельзя": звезда "Холостяка" рассекретила правила и условия жизни участниц реалити

Арт-терапевт Вероника Дорошко, которая покинула проект "Холостяк" в пятом выпуске, рассказала, в каких условиях жили участницы реалити. Все знают, что девушки находились на съемках без телефонов, но не всем известно, как это - не иметь возможности общаться с кем-то родным и близким.

В интервью РБК-Украина Вероника рассказала, какие были правила и чем все участницы занимались в домике, когда не ходили на свидания с Александром Тереном.

По словам арт-терапевта, на проекте девушки не могли пользоваться смартфонами и не привозили с собой книги. И это, считает Вероника, помогало участницам "Холостяка" концентрироваться на собственных эмоциях.

"Ничего нельзя было. Хотя мы взяли, конечно, с собой, но это все осталось на канале. Мои метафорические карты, условно говоря, или еще что-то. Это забрали, объясняя это тем, что мы должны быть включены в рабочий процесс. Мы же не будем коммуницировать друг с другом, если одна из нас ушла читать, другая в телефоне", - рассказала Вероника.

"Все равно мы находили время в домике, там, пойти помедитировать. Рядом был лес небольшой, я могла пойти помедитировать, заняться пилатесом. Но без гаджетов, без книг. Психологически это сложно. Мне хотелось нарушать это правило, конечно. Ну, поэтому, видимо, такие эмоции настоящие потом на камеру, потому что у нас всех была возможность их проживать, прокрутить в течение всех этих дней", - добавила она.

Вероника из "Холостяка" (фото предоставлено пресс-службой)

Впрочем, на реалити не всегда было время думать о гаджетах и всем остальном. Вероника вспомнила, что некоторые выпуски, например первый, где все девушки знакомились с Тереном, были очень насыщенными и длинными. И там уже было не до телефонов.

"Рядом с нами всегда закреплены редакторы, у которых есть телефоны, интернет. И вдруг что-то, например воздушная тревога, то мы знали об этом. Без телефона первая неделя была в принципе незаметной, честно говоря, потому что первая неделя она была очень насыщена новыми людьми, новыми событиями. И если мы первую вечеринку снимали двое суток, там, конечно, не до телефона было. Оно только кажется, что у тебя много свободного времени и ты можешь сидеть в телефоне. Но на проекте такой возможности не было", - пояснила Дорошко.

К тому же, рассказала Виктория, было трудно из-за того, что делиться мыслями и эмоциями можно было с теми, кто рядом. А обсуждать проблемы с другими участницами, было непросто.

"Ты постоянно или с девушками коммуницируешь, или выполняешь какие-то задания, или на свидания ходишь, съемки, подбор одежды. То есть это такие процессы с 8 утра до поздней ночи, а то и до утра следующего дня. Поэтому быстро привыкли, но все равно сложно в том, что ты не можешь выговориться не чужому человеку, например девушкам. Мы друг другу чужими были", - пояснила звезда "Холостяка".