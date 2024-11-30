"Холостяк" Терен объяснил свои поцелуи с участницами: "Вы должны понимать"

Александр Терен, главный герой "Холостяка-13", в очередной раз столкнулся с хейтом в сети. После того, как его раскритиковали за участие в проекте в целом, теперь ветерану "досталось" за поцелуи с участницами.

Звезда уже отреагировал на упреки и в соцсетях поделился соответствующим постом. РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram пишет об этом подробнее.

Терен ответил на хейт по поводу поцелуев

В постуе он подчеркнул, что фаны должны понимать, что "поцелуй - часть большого процесса поиска подлинных чувств и эмоциональной связи". Свой путь на реалити он назвал "не только романтикой, но и возможностью узнать больше о себе и о людях, которые находятся рядом".

"Многие из вас обращают внимание на мои поцелуи в проекте "Холостяк", и вы должны понимать, что каждый поцелуй - это часть большого процесса поиска настоящих чувств и эмоциональной связи", - написал Александр.

Александр Терен - главный герой "Холостяка-13" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Кроме того, Терен отметил, что все свидания не снимаются в один день. А это монтажная группа делает так, чтобы зрители смогли все посмотреть через несколько часов. Напоследок он поблагодарил тех, кто его поддерживает, а не критикует, и пообещал, что ближе к финалу люди смогут все понять.

"Все свидания НЕ снимаются за один день, эта монтажная группа старается, чтобы вы все увидели за несколько часов. Спасибо всем за вашу поддержку и понимание! Вы прекрасны, и я обещаю, что все станет более понятным, когда этот путь приблизится к своему завершению", - написал защитник.

На публикацию Терена отреагировал бывший "Холостяк", главный герой реалити "Холостяк-9" Никита Добрынин:

"Целовался три месяца, а люди теперь думают, что ты все за один вечер успел. Бывает", - пошутил шоумен и бывший муж Даши Квитковой.

Терену пришлось отвечать на хейт, прилетающий ему в сети (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Напомним, романтический проект презентовали несколько недель назад, и поклонники уже смогли увидеть пять выпусков шоу. Главный герой уже попрощался с некоторыми участницами, и теперь за его сердце продолжают борьбу Настя (фудблогерша), Вика, Анастасия, Инна, Юстина и Алина.