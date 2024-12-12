"Холостяк" Терен поставил на место людей, которые сплетничают про его ранение и потерю ног

Военный-ветеран Александр Будько з позывным "Терен" - главный герой нового сезона реалити-шоу про любовь "Холостяк" - отреагировал на фейки, которые распространяют про его ранение и ампутацию ног.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его новый пост в Instagram .

Дело в том, что в сети начали обсуждать, когда и при каких обстоятельствах Терен получил свое ранение. В одном из роликов женщина рассказывает, что ветеран войны специально придумал "красивую дату" 24.08.2022 - то есть День независимости Украины, чтобы создать красивую легенду. А на самом деле он был ранен на 2 месяца раньше, 24 июня. Также она рассуждает про обстоятельства, в которых он получил свое ранение. По ее словам, Будько, будучи в нетрезвом состоянии, "пошел справлять нужду" и тогда попал под минометный обстрел. Кроме того, она отметила, что Александр больше не общается со своими побратимами, с которыми служил.

Будько решил расставить все точки над "і" и прокомментировать эти слова.

"Я никогда не думал, что придется оправдываться, как и при каких обстоятельствах получил свое ранение. Однако реальность, как она есть. Вот как на видео в карусели лицо с сомнительной репутацией для очернения образа ветерана и военных в целом ("все пьют на фронте") берет и поливает грязью", - отметил Терен.

Также Будько ответил на обвинения, что он не поддерживает общение с побратимами.

"Упреки, что я не поддерживаю и не общаюсь с батальоном, в котором служил, тоже бессмысленны. Собрания, общение, посещение родителей погибших - это то, что я делал в течение всего времени. К сожалению, ближайшие мои люди погибли, и возможность общаться с ними имею только в своей голове", - подчеркнул холостяк.

Терен эмоционально ответил, что не чувствует поддержки как военный-ветеран.

"Я не вижу, чтобы люди жаловались на такой контент, не вижу поддержки и защиты военных! Заявленное обществом на словах уважение часто стало превращаться в "не так воевал, не там воевал, не так ранило, не так погиб!" - подытожил Александр Будько.

Также он отметил, что мог бы подать на такие высказывания в суд, однако у него нет времени и сил на судебные разбирательства, так как он постоянно организовывает сборы для реальной поддержки военных.

"Не поддерживайте пропаганду врага и не распространяйте фейки. Проверяйте информацию, будьте медиаграмотными и поддерживайте своих ветеранов и ветеранок", - подчеркнул Терен.

"Холостяк" Александр Будько (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Как Терен получил ранение

Во время боев в Харьковской области защитник получил тяжелое ранение, в результате которого потерял обе ноги. Случилось это 24 августа 2022 года.

В селе Дмитровка Александр вместе с побратимами вошел в посадку, а на высоте был вражеский танк. Он начал обстреливать их, военные не могли до него достать минометами, поэтому пехота получила команду "Отбой".

К тяжелому бою добавилась еще и усталость, ведь в какой-то момент Александр начал засыпать, и тогда получил ранение ног. Его засыпало землей, к счастью, спасли старые двери: они упали и уберегли жизнь воина. Ему наложили турникеты на обе ноги и обезболили, затем в ближайшем селе сделали ампутацию одной ноги.

Позже Александра направили в больницу в Харьков, а затем в Полтаву. Уже в больнице врач сообщил, что началось отмирание тканей, поэтому левую ногу тоже нужно ампутировать.

Несмотря на это, после реабилитации молодой человек продолжает вести активный образ жизни, танцевать и заниматься спортом.

Александр Будько (фото: instagram.com/tsvit_terenu)