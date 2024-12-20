Терен виправдався за жарт, який розбурхав мережу: "Говорю іронічно"

Зазначимо, що в одному з пунктів холостяк зазначив, що небажання жінки мати 5 дітей - це для нього "червоний прапорець". Однак користувач мережі не сприйняли такий гумор і засипали його хейтерськими коментарями.

Тепер 28-річний ветеран пояснив, що цифра 5 - це, скоріше, було сказано з іронією, хоча й не став приховувати, що мріє про велику родину.

"Коли мене запитують, чому я говорю про п'ятьох дітей, я зазвичай відповідаю: "Ну, чому б і ні?" У нас в Україні скоро буде дефіцит талановитих людей, потрібно братися за справу! Але якщо серйозно, то, ймовірно, ці жарти - це спосіб говорити про мою любов до великої родини", - наголосив Терен.

"Так, я говорю про п'ятьох дітей іронічно - мені подобається сама ідея такої "футбольної команди". Але це не означає, що я когось примушую або вважаю, що всі мають так жити", - зазначив холостяк.

Також він наголосив, що кожна людина сама має право вирішувати, якою буде її сім'я і скільки вона хоче мати дітей.

"Сім'я - це про вибір. Кожна людина має право вирішувати, якою має бути її сім'я. Це може бути один малюк, троє дітей або навіть ніхто - і це нормально. Я жартую про п'ятьох дітей, бо люблю думати масштабно і мріяти. Але це мої мрії, не чиїсь правила", - підсумував Терен.

Холостяк розповів про свою мрію (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Як відреагували в мережі

Нова публікація Терена знову викликала "гарячі" обговорення в мережі. Багато підписниць холостяка висловили свою негативну думку і розкритикували його мрії про велику сім'ю:

"Проблема такого мислення в інфантильності. Чоловіки, коли говорять про дітей, бачать гарну гламурну картинку реклами майонезу. Але хотіти мати велику сім'ю - не дорівнює хотіти бути батьком. Це просто ніяк не в'яжеться з іншими тезами - хочу, щоб жінка була самореалізована. Ви ніколи не говорили, що готові фінансово поручитися за когось із дівчат, я вже мовчу про фінансування додаткових п'яти осіб"

"Ти мене вибач, але інвалідний візок разом із 5 дитячими влізе в багажник? Може пенсійних вистачить, щоб забезпечити активну жінку красуню (яку ти шукаєш) і ще 5 дітей? Може ти даси ще на кожну пластику і ліпосакцію? Бо уяви собі, народити дитину - це частково знищити себе!"

"Тому що це фінансово й емоційно важко. Важко чути історії багатодітних сімей, де діти не мають свого простору, де молодший доношує речі за старшим, а старші виховують малечу. Тато постійно на роботі, мама в домашніх справах. Багато хто після такого не хоче заводити власних дітей, бо вже виховали дітей. І це не кажучи про речі, які більшість сімей не можуть собі дозволити: поїздки на море, гуртки для дитини або велосипед".

Терена знову розкритикували в коментарях (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Водночас за мрію Терена заступилися інші, серед них і українські знаменитості:

"Почитала коментарі, стало страшно щось писати. Забулять за багатодітність", - написала дружина Тімура Мірошниченка і мати 4-х дітей Інна Мірошниченко

"Люди замість мріяти про свої мрії прийшли накласти го..на в чужі" - зазначив учасник "Холостячки" Андрій Задворний

"Це нелегко, але однозначно варте того, щоб реалізувати. Нехай все збудеться", - написала дружина Григорія Решетніка і мама 3 синів Христина Решетнік

"Мене тільки дивує те, коли стало "червоним прапорцем" мріяти про велику родину? І чому чужі мрії так активно почали засуджувати жінки, яких ніхто не примушує народжувати тобі оцих 5 дітей", - зазначила блогерка Олена Мандзюк.

Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Зазначимо, що Терен уже не вперше потрапляє в скандали. Спочатку його захейтили за поцілунки з учасницями буквально з перших випусків шоу.

Також у мережі почали обговорювати, коли і за яких обставин Терен отримав своє поранення, а згодом ампутацію ніг.

Крім того, скандальна блогерка Таня Пренткович, яка втекла з України, видала заяву про "Холостяка" і людей з інвалідністю. Вона сказала, що зробила б аборт, якби дізналася, що в її дитини патологія.

Терен не став мовчати та поставив Пренткович на місце. Тоді блогерка, яка, до речі, вагітна, у коментарях спробувала виправдатися, посилаючись на свій цікавий стан.