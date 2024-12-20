Терен виправдався за жарт, який розбурхав мережу: "Говорю іронічно"

Головний герой реаліті-шоу про кохання "Холостяк-13" Олександр Будько з позивним "Терен", який учора шокував мережу неоднозначним постом про "червоні прапорці" в жінках, пояснив, що він мав на увазі, кажучи про бажання мати 5 дітей.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його нову публікацію в Instagram.
Зазначимо, що в одному з пунктів холостяк зазначив, що небажання жінки мати 5 дітей - це для нього "червоний прапорець". Однак користувач мережі не сприйняли такий гумор і засипали його хейтерськими коментарями.
Тепер 28-річний ветеран пояснив, що цифра 5 - це, скоріше, було сказано з іронією, хоча й не став приховувати, що мріє про велику родину.
"Коли мене запитують, чому я говорю про п'ятьох дітей, я зазвичай відповідаю: "Ну, чому б і ні?" У нас в Україні скоро буде дефіцит талановитих людей, потрібно братися за справу! Але якщо серйозно, то, ймовірно, ці жарти - це спосіб говорити про мою любов до великої родини", - наголосив Терен.
"Так, я говорю про п'ятьох дітей іронічно - мені подобається сама ідея такої "футбольної команди". Але це не означає, що я когось примушую або вважаю, що всі мають так жити", - зазначив холостяк.
Також він наголосив, що кожна людина сама має право вирішувати, якою буде її сім'я і скільки вона хоче мати дітей.
"Сім'я - це про вибір. Кожна людина має право вирішувати, якою має бути її сім'я. Це може бути один малюк, троє дітей або навіть ніхто - і це нормально. Я жартую про п'ятьох дітей, бо люблю думати масштабно і мріяти. Але це мої мрії, не чиїсь правила", - підсумував Терен.
Холостяк розповів про свою мрію (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Нова публікація Терена знову викликала "гарячі" обговорення в мережі. Багато підписниць холостяка висловили свою негативну думку і розкритикували його мрії про велику сім'ю:
Терена знову розкритикували в коментарях (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Водночас за мрію Терена заступилися інші, серед них і українські знаменитості:
Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Зазначимо, що Терен уже не вперше потрапляє в скандали. Спочатку його захейтили за поцілунки з учасницями буквально з перших випусків шоу.
Також у мережі почали обговорювати, коли і за яких обставин Терен отримав своє поранення, а згодом ампутацію ніг.
Крім того, скандальна блогерка Таня Пренткович, яка втекла з України, видала заяву про "Холостяка" і людей з інвалідністю. Вона сказала, що зробила б аборт, якби дізналася, що в її дитини патологія.
Терен не став мовчати та поставив Пренткович на місце. Тоді блогерка, яка, до речі, вагітна, у коментарях спробувала виправдатися, посилаючись на свій цікавий стан.