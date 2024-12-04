Терен поставил на место скандальную блогершу Пренткович после ее заявлений о людях с инвалидностью: она ответила

Недавно скандальная блогерша Таня Пренткович, которая со своей семьей сбежала из Украины и живет сейчас в Португалии, выдала заявление о ветеране войны Александре Терене , который является главным героем шоу "Холостяк-13", и людях с инвалидностью. Холостяк прокомментировал слова блогерши и объяснил, зачем он на самом деле он пришел на проект.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram Терена.

Терен поставил на место Пренткович

"Недавно у известной блогерши спросили, как она относится к 13-му сезону "Холостяка". Она ответила, что ко мне хорошо. Но на вопрос, смогла бы она встречаться с человеком, "прикованным к "инвалидной коляске" - скорее нет", - написал Терен, имея в виду Пренткович.

Затем он отметил, что публичные люди должны хотя бы знать, как правильно употреблять терминологию.

"Печально то, что медийные люди до сих пор не знают, как правильно употреблять слова: не "инвалид", а человек с инвалидностью, не "коляска", а кресло колесное, это базовое уважение своей аудитории в первую очередь", - отметил ветеран войны.

Терен также написал, что задумался о том, насколько наше общество готово принять и понять, что "инвалидность - это не приговор, а часть жизни, не ограничивающая нашу способность любить, мечтать и быть счастливой".

Также он рассказал, что пришел на проект, чтобы разрушить стереотипы и доказать, что любовь не видит ограничений.

"Я пришел на проект "Холостяк" не для того, чтобы кого-то убеждать или доказывать свою "нормальность". Мы можем строить отношения, мы мечтаем о любви и взаимности, нам не нужно осуждение и сожаление насчет нашей инвалидности, мы хотим достигать вершин и жить по полной", - отметил главный герой.

"Я хочу, чтобы нынешний сезон стал не просто проектом, а примером того, как можно разрушать стереотипы. Любовь не видит ограничений, и я здесь, чтобы это доказать", - подытожил он.

Александр Будько с позывным "Терен" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Что ответила Таня Пренткович

В комментарии к публикации фолловеры холостяка принялись делится своим мнениям. Блогерша Пренткович также поспешила прокомментировать свои слова и "извиниться" перед ветераном.

"Александр, мне жаль, что из моих сториз вы вырвали контекст. Так, верно, я ответила, что, пожалуй, не смогла бы строить отношения с человеком на колесном кресле (спасибо за уточнение, не знала, что это не коляска), так как я не такая смелая", - попыталась оправдаться блогерша.

Затем она продолжила, обвинив Терена в том, что он перекручивает ее высказывания.

"Но в моих словах не было и нотки намека, что кто-то заслуживает отношений больше или меньше. Поэтому здесь не очень красиво с вашей стороны коверкать слова. И сейчас я, беременная женщина, получаю негативные высказывания в свою сторону. Неприятно", - написала скандальная блогерша.

Также она извинилась, что употребляла в своих сториз слово "инвалид".

Скриншот

Как отреагировали в сети на оправдание блогерши

Другие пользователи сети также высказали Пренткович все, что про нее думают:

"Зато есть смелость вывезти мужа, кто знает как, за границу и врать, что вам угрожают, а потом еще достаточно смелости возвращаться на съемки"

"Хватит все свои про**бы в жизни прикрывать детьми и беременностями, это так не работает. Хватит регулярно нести в массы свои недалекие мысли, а затем искать бестолковые оправдания"

"Это вы какой уже раз обо*рались в своих словах и поступках"

"А если бы ваш муж остался "инвалидом", не дай Бог. Вы бы его бросили?"

"Лучше бы вы этот комментарий не писали"

"Ваш комментарий очень похож на газлайтинг: не я нафакапила, а вы не тот контекст взяли. Ага".

Где сейчас находится Таня Пренткович

Отметим, что блогерша со своим гражданским мужем Андреем Гонковским и двумя детьми в марте этого года переехали из Украины в Португалию после скандала с отдыхом на Мальдивах.

В январе Гонковский выехал из Украины как волонтер, но его подловили на островах с Пренткович и детьми.

Предприниматель и блогер подтвердил, что он действительно отдыхал с семьей, объяснив, что благотворительное мероприятие, на котором он должен был выступить как ведущий, было перенесено на другую дату. Потому он решил присоединиться к семье на Мальдивах.

Блогерша тогда оправдалась, что ее гражданский муж законно пересек границу, и она не понимает хейта в их адрес.

Затем Гонковский написал, что их семья получает угрозы, из-за чего они вынуждены покинуть Украину.

Пренткович с мужем (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)