Терен эмоционально высказался об участии в "Холостяке": "Не верю в любовь с первого взгляда"

Ветеран войны и главный герой реалити-шоу про любовь "Холостяк-13" Александр Будько с позывным "Терен", который 4 февраля объявил о разрыве со своей избранницей Инной Белень , прямо высказался о своем участии в проекте.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Маричке Падалко, опубликованном на ее YouTube-канале "Марічка" .

Отметим, что интервью было записано до того, как Терен и Белень рассказали, что они не вместе. Однако внешний вид Александра и его ответы свидетельствовали о том, что в паре произошел раскол.

На вопрос журналистки, можно ли найти на "Холостяке" настоящую любовь, Терен сначала задумался.

"Сложно сказать, что это действительно полноценная глубокая любовь", - отметил он спустя пару секунд.

Александр рассказал, что ему действительно сложно было влюбиться, так как в рамках шоу он общался не с одной девушкой, а с тринадцатью. Также он отметил, что сложно влюбиться за такой короткий промежуток.

"Я не верю в любовь с первого взгляда, я говорил об этом неоднократно. Поэтому мне действительно нужно немного больше времени для того, чтобы влюбиться. У меня всю жизнь так было. Поэтому за это короткое время действительно я лично не смог почувствовать безумной любви,", - отметил Будько.

Как развивались отношения Терена и Инны Белень

Волонтер и переводчица с немецкого Инна Белень появилась во втором выпуске шоу "Холостяк". Несмотря на то, что она пропустила первую вечеринку из-за того, что отвозила машину на фронт, холостяк встретил ее на вокзале и отвез в дом.

Между молодыми людьми практически сразу возникла симпатия, более того, пара не раз демонстрировала похожие взгляды и говорила об идентичных ценностях в жизни.

В финале Терен выбрал Белень, пара появилась на пост-шоу и подтвердила, что они вместе.

Однако в начале января они публично поссорились. Инна во время интервью Славе Демину вступилась за русскоязычных украинцев и выступила против давления относительно быстрого перехода на родной язык. Терен был не согласен с этой позицией.

После этого возлюбленные делали неоднозначные заявления в сети, но прямо не отвечали на вопрос вместе они или нет. Однако затем Белень намекнула на разрыв.

Александр в свою очередь рассказал о сложном периоде в жизни, вследствие чего он исчез из сети. На днях он опубликовал строки из стихотворения Василия Симоненко "Обижайся", чем еще больше заинтриговал своих фолловеров.

4 февраля пара объявила о том, что они больше не вместе. В сети тут же принялись комментировать новость и указывать на то, что ни одна пара из "Холостяка" не построила крепкие отношения.

Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник и его супруга Кристина эмоционально высказались про разрыв Терена и Инны. Для них эта новость стала шоком, так как они близко общались и ждали Терена и Инну в гости.



Инна Белень и Александр Терен больше не вместе (фото: instagram.com/tsvit_terenu)