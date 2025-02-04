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Ведущий "Холостяка" эмоционально высказался про разрыв Терена и Инны

Вторник 04 февраля 2025 14:42
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Ведущий "Холостяка" эмоционально высказался про разрыв Терена и Инны Григорий Решетник и победительница "Холостяка" Инна Белень (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

Бессменный ведущий популярного реалити-шоу про любовь "Холостяк" Григорий Решетник отреагировал на новость о том, что ветеран войны Александр Будько с позывным "Терен" и победительница проекта Инна Белень официально подтвердили, что не вместе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его новый пост в Instagram.

Так, Решетник опубликовал небольшой фрагмент из пост-шоу с Инной и Тереном, на котором они выглядят счастливыми и влюбленными.

"Мое сердце разорвано пополам. Инна и Александр уже не вместе", - подписал видео ведущий "Холостяка" и добавил в публикацию смайл в виде разорванного сердца.

Как отреагировали в сети

Фолловеры популярного ведущего тут же принялись комментировать публикацию, отметив, что пока что ни одной паре не удалось построить долгосрочные отношения после завершения "Холостяка":

  • "Закончилось шоу, закончились отношения. Какая пара после шоу до сих пор в отношениях?"
  • "Неужели есть еще хоть кто-то, кто думает, что там все по-настоящему, чувства, любовь и т.д.?"
  • "Это было очевидно изначально"
  • "Юстину нужно было выбрать, она ж его любила всем сердцем. Возможно, ребятам реально не видно всей истории, то, что мы видим, пусть посмотрит весь сезон, поймет"
  • "Не долго музыка играла"
  • "Та это ясно было"
  • "Кто бы чего ни говорил, но это так, это их жизнь и только им решать, как идти дальше. Вместе или все же по отдельности. Если уже было принято такое решение, я более чем уверена, что это было согласованно и обосновано с двух сторон".

Ведущий &quot;Холостяка&quot; эмоционально высказался про разрыв Терена и Инны
Александр Терен с Инной Белень (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Как отреагировала жена Решетника на расставание Инны и Терена

Супруга Григория Решетника Кристина также успела отреагировать на новость в своем блоге.

"У меня шок", - подписала она одну из Stories.

Далее она рассказала, что прочла информацию о том, что Инна и Александр уже не вместе. По ее словам, они были идеальной парой.
Ведущий &quot;Холостяка&quot; эмоционально высказался про разрыв Терена и Инны
Кристина Решетник отреагировала на разрыв Инны и Терена (скриншот)

"У них была такая романтическая история, и они так подходят друг другу. Я честно говоря, до сих пор не могу поверить, что это правда. Но тем не менее я понимаю, что это жизнь, это может произойти. К сожалению, очень печально", - рассказала супруга Решетника про свои ощущения.

Также она отметила, что они ждали Терена и Инну в гости.

"Мы должны были встретиться. Планировали эту встречу", - отметила Кристина Решетник.
Ведущий &quot;Холостяка&quot; эмоционально высказался про разрыв Терена и Инны
Инна Белень и Александр Терен больше не вместе (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Напомним, в последнем выпуске проекта "Холостяк" главный герой выбрал переводчицу с немецкого языка и волонтера Инну Белень. Между молодыми людьми с самого начала шоу возникла симпатия, более того, пара не раз демонстрировала похожие взгляды и говорила об идентичных ценностях в жизни.

Однако в начале января пара публично поссорилась из-за позиции относительно русского языка.

Ни Терен, ни Инна прямо не отвечали на вопросы в сети, вместе ли они или нет. Однако затем Белень намекнула на окончание отношений.

Александр в свою очередь рассказывал о сложном периоде в жизни и о том, что ему пришлось на некоторое время исчезнуть из соцсетей. На днях он опубликовал строки из стихотворения Василия Симоненко "Обижайся", чем еще больше заинтриговал своих фолловеров.

Ранее украинцы отреагировали на разрыв "Холостяка" Терена с Инной Белень.

Также участница "Холостяка-13" Алина Пухальская призналась, хотела ли бы вернуть Терена.

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