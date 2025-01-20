Инна из "Холостяка" намекнула на разрыв отношений с Тереном (видео)

Победительница "Холостяка" Инна Белень после публичной ссоры с Александром Тереном немного говорит о том, удалось ли им сохранить отношения. Впрочем, блогерша уже начала делать определенные намеки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories из Instagram Инны.

Белень намекнула на разрыв отношений с Тереном

Так, девушка "репостнула" видео, в котором собраны отрывки из фильмов, сериалов, интервью и публичных выступлений известных артисток. Все они на одну тему - сложные отношения или же то, насколько для женщины важно всегда выбирать себя, не позволять себе "растворяться" и терпеть плохие поступки мужчин.

Stories Белень (скриншот)

На видео можно услышать следующие цитаты:

"Я люблю тебя, но себя я люблю больше", - говорит Саманта в сериале "Секс в большом городе"

"Я этого не заслуживаю, я достойна того, кто меня ценит. Я не буду тратить время", - говорит Энистон в образе одной из своих героинь

"Больше никогда не позволю, никому и никогда, заставлять себя это чувствовать", - говорит Селена Гомес

"Следуй за своими мечтами, не за своим бойфрендом", - Джиллиан Андерсон.

Инна не стала развернуто комментировать "рилз", но оставила следующие слова: "Мы помним". Впрочем, возможно так девушка лишь решила напомнить подписчицам о том, что женщины всегда должны себя ценить.

Почему Терен и Инна поссорились

Напомним, недавно главный герой "Холостяка" и победительница проекта, которые после финала продолжали строить отношения, поссорились. Терена возмутили слова Инны на ее интервью Славе Демину, где она говорила о языковом вопросе.

Александр выразил свое недовольство публично. Затем его избранница призналась, что эта ситуация ей неприятна, ведь она хотела бы обсуждать какие-то проблемы или решать непонимание во время разговора тет-а-тет, а не в соцсетях.

"Перекручивание моих слов больно поразило меня, но я благодарю тех, кто понимает. И я желаю всем таких отношений, в которых вы способны решать все без привлечения посторонних людей", - писала Инна.