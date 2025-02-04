"Холостяк" Терен с бранью обратился к подписчикам Инны Белень. Она молчать не стала

Сегодня Александр Терен и Инна Белень сообщили о своем разрыве . После этого подписчики девушки начали оставлять негативные комментарии в адрес ветерана, поэтому он решил обратиться к ним с ответом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ветерана.

Александр записал видео, которое подписал коротко: "От*битесь от меня".

"Я закрыл комментарии под последним сообщением, поскольку, подписчики Инны, вы перешли все границы. Я знаю, что вы точно это смотрите. Ваши проклятия, оскорбления уже действительно перешли все границы, и мне это не нравится. Я пытаюсь и так с этим очень долго бороться, и мне удастся это сделать, поверьте: с вами или без вас", - сказал он.

Терен подчеркнул, что всегда относился к своей экс-возлюбленной с уважением и никогда не позволял себе ее обидеть.

Терен обратился к фолловерам Инны (скриншот)

"Поэтому то, что вы пишете, - это просто гадость. Пусть оно остается с каждым из тех, кто это написал", - добавил главный герой "Холостяк-13".

Позже он убрал Белень из соавторов сообщения, в котором они сообщают о своем расставании.

Инна отреагировала

Волонтер в своем обращении подчеркнула, что не собирается отвечать на обвинения и не позволит обесценивать свой выбор.

"Очень много людей просто проходят мимо. Когда обвинения летят в мою сторону - это одно, а когда затрагивают моих подписчиков - это уже другое. У меня сильная, сознательная аудитория: люди, которые донатят, сдают кровь и реально меняют этот мир. Их не нужно трогать", - написала Белень.

Она также поблагодарила своих подписчиков за поддержку и пожелала всем "тихого, мирного дня".

Инна ответила Терену (скриншот)

Кроме того, она прокомментировала то, что Терен удалил ее из соавторов сообщения.

"Эх, жаль, потому что текст я к сообщению написала хороший", - написала победительница "Холостяка".

Напомним, причину своего расставания пара называть не стала. Однако пользователи сети предполагают, что разрыв произошел из-за разных взглядов относительно языкового вопроса.