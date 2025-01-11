"Очень больно": Инна и Терен из "Холостяка" публично поссорились (фото)

Терен и Белень поссорились - с чего все началось

Недавно Инна дала интервью Славе Демину, в котором она высказалась, в частности, о языковом вопросе. Белень отметила, что замечает в некоторых украинцах чрезмерную радикальность. Девушка призналась, что видит такую черту даже в Терене. По ее мнению, языковой вопрос не должен становиться причиной для ссор, а тех, кто только переходит на украинский с русского, надо поощрять, а не ругать.

На это отреагировал Терен. Он упрекнул Демина, потому что тот говорил, что 10 лет назад, когда уже началась война на Донбассе, он не воспринимал события именно как войну. Отдельно Александр высказался о словах Инны.

"Я знал об этом интервью. Но для меня было открытием позиция моей девушки в этом моменте. Мне было больно это узнать сейчас. Мы уже все обсудили между собой, но я должен был отреагировать и здесь для своего читателя", - написал он.

Терен высказался об Инне (скриншот)

Впоследствии ветеран разместил пост, в котором рассказал, что ссорился с бывшей из-за русского языка. Терен отметил, что для него эта тема очень важна. А в комментариях начались споры. Кто-то поддержал позицию Александра и критиковал Инну, кто-то пытался защитить Белень, а кто-то - просто призвал звездную пару не устраивать публичные ссоры.

Сообщение Терена (скриншот)

Реакция Инны

Критика Терена задела его избранницу. Она не стала скрывать, что ситуация ей не нравится. О конфликте Инна высказалась как в Instagram, так и в своем Telegram-канале. Девушка не только ответила на критику, но и намекнула, что недовольна тем, что Терен выясняет отношения с ней публично.

"Я увидела, как легко можно перекрутить чьи-то слова и создать волну

агрессии. То, что я пыталась донести, было искажено, и теперь это стало основанием для несправедливых нападок. Я всегда выступаю за украинский язык и поддерживаю его развитие. Однако любые идеи, даже правильные, не должны внедряться через осуждение или принуждение", - написала Белень.

"Перекручивание моих слов больно поразило меня, но я благодарю тех, кто понимает. И я желаю всем таких отношений, в которых вы способны решать все без привлечения посторонних людей", - добавила она.

Инна отреагировала на критику Терена (скриншот)

Затем она уже прямо оценила поступок избранника. По словам Инны, для нее не нормально, когда ссору с ее возлюбленным обсуждает кто-то, кроме нее и Терена.

"Сейчас мне очень больно. Меня это сильно обидело и я чувствую себя незащищенной", - признала девушка.

Пост Инны (скриншот)

Также она обсуждала ссору с Тереном в комментариях. В частности, Инна заявила, что Александр "лайкает" плохие комментарии о ней.

Инна пожаловалась на Терена (скриншот)

По словам Белень, Терен знает, сколько потерь и боли ей принесли россияне. Но сейчас он поступил так, что люди начали называть ее "малоросской".

Комментарий Инны о конфликте с Тереном (скриншот)

Также Инна согласилась с мнением подписчицы, которая заметила, что Терен почти не "лайкает" ее фото, но оставляет "сердечки" на комментариях, где ее критикуют.

Комментарии относительно ссоры Терена с Инной (скриншот)

Чем все закончилось

Уже на следующий день после публичного выяснения отношений Инна вышла в Stories. Она не стала говорить, удалось ли им с Тереном найти общий язык, но возмутилась тем, что вся ситуация была искажена.

Инна вышла на связь после ссоры с Тереном (скриншот)

Александр о ситуации не высказывается. Но можно заметить, что Инна и Терен отписались друг от друга в Instagram.