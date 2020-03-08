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Температура буде бити історичні рекорди: синоптики дали прогноз на понеділок

STYLERЖиття    08.03.2020 - 19:29
Температура буде бити історичні рекорди: синоптики дали прогноз на понеділок
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Синоптики попередили про підвищення температури до +19 градусів тепла

Погода в Україні 9 березня буде аномально теплою. За даними синоптиків, температура буде бити історичні рекорди. Наприклад, у Луганській області раніше встановлена рекордна температура в цей день сягала +13,1 градуса, а на понеділок синоптики прогнозують +19 градусів. При цьому в західній частині країни рівень тепла буде досягати позначки +6... +9 градусів.

Погода 9 березня в більшості областей буде теплою. На сході, півдні та в деяких центральних областях термометри покажуть +13... +19 градусів. Такі показники повинні побити історичні рекорди в більшості міст Україні. При цьому на півночі та заході нашої країни, також у Києві та Чернігові, термометри покажуть +6... +11 градусів.

При цьому, у понеділок очікуються опади у західних і центральних областях. Атмосферний фронт накриє країну від Івано-Франківської та Тернопільської областей до Полтавської та Сумської.

Також синоптики відзначають, що погода в більшості регіонів буде безвітряною і сонячної з мінливою хмарністю.

Температура буде бити історичні рекорди: синоптики дали прогноз на понеділок

Погода в Україні 9 березня (скріншот: meteo.gov.ua)

Варто нагадати, що згідно з народним прогнозом, якщо 9 березня йде сніг, то й у квітні буде йти сніг. День 9 березня у народі звуть ще Дмитрієвим днем. І по цьому дню судили про погоду на свято Пасхи: "Якщо Дмитрів день на снігу, то свята (Паска) по снігу, а Дмитрів по голу, і свята по голу". Якщо роги місяця яскраві та круті — на мороз.

Нагадаємо, що синоптики дали неоднозначний прогноз погоди на перший місяць весни. Як розповів синоптик Віталій Постригань на своїй сторінці в Facebook, перша половина березня буде теплою, але з короткочасними потоками холодного повітря. У другій половині місяця можливі часті зливові дощі з помірним температурним режимом.

Також ми писали, що синоптики дали страшний прогноз на найближчі роки.

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