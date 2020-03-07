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Весна буде аномально холодною: синоптики налякали новим прогнозом

STYLERЖиття    07.03.2020 - 13:19
Весна буде аномально холодною: синоптики налякали новим прогнозом
Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні навесні 2020 року буде мінливою та дощовою

Погода в Україні у 2020 році вразила жителів своїм аномальним теплом цієї зими. Більшість жителів країни приготувалися до аномально теплої весни, але синоптики дали новий сумний прогноз і попередили, що Україну чекає довгий період похолодання.

Як зазначив народний синоптик Леонід Горбань у коментарі для видання "Сьогодні", в Україні буде холодно і сиро до другої декади квітня, а справжнє тепло прийде тільки наприкінці місяця.

"У квітні буде холодно і сиро до самої Пасхи, яка в цьому році буде 19 квітня, тільки в кінці місяця стане ясно і тепло", - розповів синоптик.

Заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко зазначив, що вся весна в Україні буде дощова й можливі суворі циклони.

"Можливі несподіванки, один-два весняних циклони, які не обійдуть Україну стороною, принесуть настільки необхідну рослинам додаткову вологу", - попередив метеоролог.

Однак завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух вважає, що опадів буде небагато, а температура повітря буде вище норми.

"Температура в березні може бути на 2-3 градуси вище норми, у квітні та травні – на 1-2 градуси вище норми. Але, за останніми довгостроковими прогнозами, очікується значний дефіцит опадів. Це тривожно, оскільки у нас була суха осінь, безсніжна зима", - зазначила Балабух.

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