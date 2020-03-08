Температура будет бить исторические рекорды: синоптики дали прогноз на понедельник

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Синоптики предупредили о повышении температуры до +19 градусов тепла

Погода в Украине 9 марта будет аномально теплой. По данным синоптиков, температура будет бить исторические рекорды. К примеру, в Луганской области ранее установленная рекордная температура в этот день достигала +13,1 градус, а на понедельник синоптики прогнозируют +19 градусов. При этом в западной части страны уровень тепла будет достигать отметок +6… +9 градусов.

Погода 9 марта в большинстве областей будет теплой. На востоке, юге и в некоторых центральных областях термометры покажут +13… +19 градусов. Такие показатели должны побить исторические рекорды в большинстве городов Украине. При этом на севере и западе нашей страны, также в Киеве и Чернигове, термометры покажут +6… +11 градусов.

При этом, в понедельник ожидаются осадки в западных и центральных областях. Атмосферный фронт накроет страну от Ивано-Франковской и Тернопольской областей до Полтавской и Сумской.

Также синоптики отмечают, что погода в большинстве регионов будет безветренной и солнечной с переменной облачностью.

Погода в Украине 9 марта (скриншот: meteo.gov.ua)

Стоит напомнить, что согласно народному прогнозу, если 9 марта идет снег, то и в апреле будет идти снег. День 9 марта в народе зовут еще Дмитриевым днем. И по этому дню судили о погоде на праздник Пасхи: "Если Дмитриев день на снегу, то святая (Пасха) по снегу, а Дмитриев по голу, и святая по голу". Если рога луны яркие и крутые — к морозу.

Напомним, что синоптики дали неоднозначный прогноз погоды на первый месяц весны. Как рассказал синоптик Виталий Постригань на своей странице в Facеbook, первая половина марта будет теплой, но с кратковременными потоками холодного воздуха. Во второй половине месяца возможны частые ливневые дожди с умеренным температурным режимом.

Также мы писали, что синоптики дали жуткий прогноз на ближайшие годы.