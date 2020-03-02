Аномальний березень: синоптики дали неоднозначний прогноз погоди на перший місяць весни

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в березні буде дуже мінливою і нестабільною

Погода в Україні в березні 2020 року буде аномально теплою, хоча синоптики обіцяють велику кількість опадів, що не перевищує норму опадів у цьому періоді. Також синоптики не виключають заморозки та різкі перепади температури повітря.

Як розповів синоптик Віталій Постригань на своїй сторінці в Facebook, перша половина березня буде теплою, але з короткочасними потоками холодного повітря. У другій половині місяця можливі часті зливові дощі з помірним температурним режимом.

"Не варто забувати, що березень – один з найбільш мінливих місяців весни. Йому властиві як зимові, так і весняні риси. Тому заморозки в цей період – звичайне явище. За численними прогнозами Українського Гідрометцентру, в цьому році березень очікується аномально теплим і з опадами в межах норми. Середньомісячна температура повітря прогнозуються +3,5 градуса (при нормі +4 градуси), кількість опадів 30 мм (при нормі 33 мм)", - розповів Постригань.

Тим часом, у вівторок, 3 березня, в Україні очікується хмарна і тепла погода, опади пройдуть лише на Заході країни – у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Температура повітря у західній частині країни вночі буде коливатись від +2 до +5 градусів, удень повітря прогріється до +13 +15 градусів.

На Сході країни буде сухо, але хмарно. Можливе посилення вітру до 7-12 м/с. Температура повітря вночі від +2 до +5 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +11 +14 градусів.

На Півдні країни сонячно, опади не прогнозуються. Вітер південний, до 12 м/с. Вночі в регіоні очікується від +3 до +6 градусів, вдень потеплішає до +13 +15 градусів, місцями можливе до +17 градусів. У Криму сухо, вночі +4 +6 градусів, вдень +15 +17 градусів.

У північних областях країни без опадів, мінлива хмарність. Вночі від +3 до +5 градусів, вдень +12 +14 градусів.

В центральній частині країни опади не прогнозуються. Синоптики обіцяють суху погоду, з посиленням вітру до 12 м/с. Вночі від +3 до +5 градусів, можливий невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до +12 +15 градусів.

У Києві 3 березня очікується хмарна, але суха погода. Вітер південний, до 12 м/с. Вночі можливий короткочасний дощ, який до ранку припиниться. Температура повітря вночі від +3 до +5 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +12 до +14 градусів.

Карта погоди в Україні на 3 березня