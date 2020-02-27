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Пожежі і шторми: синоптики дали моторошний прогноз на найближчі роки

STYLERЖиття    27.02.2020 - 20:55
Пожежі і шторми: синоптики дали моторошний прогноз на найближчі роки
Синоптики прогнозують шторми та пожежі найближчим часом (колаж РБК-Україна)

Синоптики дали страшний прогноз погоди на кілька років вперед

Синоптики прогнозують на найближчі роки пожежі і шторми по всьому світу. Прогноз погоди на літо для України теж не сильно райдужний.

Як пише Phys.org, посилаючись на заяву співробітника Метеорологічного бюро Великої Британії Дуга Сміта, найближчі п'ять років стануть найтеплішим періодом за всю історію спостережень фахівців. А температура на Землі може підвищитися на 1,62 градуси вже до 2024 року. Експерти припускають, що в період з 2020 по 2024 роки буде побитий рекорд найспекотнішого за всю історію спостережень 2016-го.

"Ми прогнозуємо продовження потепління через стабільно високий рівень парникових газів", - сказав Дуг Сміт і додав, що особливо спекотно буде в північних частинах Європи, Азії та Північної Америки.

Метеорологи відзначають, що на сьогоднішній день через потепління трохи більше, ніж на один градус, Земля вже переживає ряд смертоносних лісових пожеж, посух і штормів, що посилюється підвищенням рівня світового океану, що також негативно відображається на природі. Тому, що буде з планетою, якщо температура підвищиться більш, ніж у півтора рази - залишається тільки здогадуватися.

Додамо, що метеорологи і європейські синоптики не виключають того, що людство знайде способи зменшити рівень парникових газів в атмосферу, а також перестане забруднювати океани (чи зможе очистити їх), що кардинально вплине на їхні доволі песимістичні прогнози.

Зазначимо, що можлива засуха через теплу зиму може стати викликом для України.

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