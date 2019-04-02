"Телепрезидент" Зеленський є небезпечно проросійським, - американський експерт

Фото: Володимир Зеленський (rueconomics.ru)

Володимир Зеленський може перемогти на виборах 2019 і розколоти Україну, гадає відомий історик

Володимир Зеленський, який лідирує за результатами виборів 2019, може нашкодити Україні, якщо путівником йому слугує його серіал "Слуга народу". Про це йдеться у статті відомого історика і політолога Александра Мотиля для американського журналу Foreign Policy.

За словами автора, у реальному житті Зеленський звів свою передвиборчу кампанію до мінімуму, дозволивши непідкупному телепрезиденту Голобородьку виконати роботу за нього, що може означати, що єдиним способом здогадатися про реальні погляди людини - це серйозно сприймати інсценовані.

"Як і Зеленський, який ніколи не проявляв великого інтересу до уряду, поки не вирішив, що він хоче ним керувати, Голобородько мало знає про політику, економіку або міжнародні справи. У шоу, він відміняє хвилюючу інавгураційну промову, яку підготували його помічники, щоб запевнити, що він не буде робити ніяких обіцянок, тому що це буде "нечесно, і я знаю недостатньо". Він запевняє громадськість, однак, що він "діятиме таким чином, що мені не буде соромно дивитися дітям в очі". Його наступні два сезони на посаді відзначені серією часто смішних конфронтацій з непереборною бюрократією, слизькими радниками і великою кількістю корупціонерів", - говорить Мотиль і додає, що якщо це шоу, як написав один з канадських прихильників Зеленського, "сценарій для реформ", то його прихильники повинні бути стурбовані.

У кращому випадку, впевнений автор матеріалу, українці можуть очікувати нічого, крім невдач протягом двох років. У найгіршому випадку, вони можуть побачити, як їхня країна розформувалася, а їхній лідер ув'язнений.

Зеленський у образі Голобородька (фото: rueconomics.ru)

У серіалі "Слуга народу" автори і Зеленський у тому числі, пише експерт, зробили неправильно цілий ряд речей.

"Більшість персонажів говорять російською мовою більшу частину часу. Насправді, в Україні українською мовою говорять публічно, так само часто, як і російською. Переважна більшість українців, які виступають за українську мову і культуру, навряд чи є радикальними путчистами. Корупція широко поширена, але не є такою жахливою, якою Голобородько - і західні журналісти – уявляють її. І замість того, щоб докоряти Україні, Захід був би радий, якщо б вона піднялася як економічно, так і політично. Ці неточності можна пробачити як перебільшення кампанії. Непростимим є відсутність у шоу Росії чи президента Росії Володимира Путіна. В альтернативному всесвіті Крим і Донбас не окуповані. Немає війни. Немає смерті. Ніяких згадок про спроби Росії придушити українську незалежність з 1991 року. Ця цікава відсутність свідчить або про те, що Зеленський, який є виконавчим продюсером шоу, не знає, як мати справу з дуже реальною загрозою для України або, набагато гірше, він не вірить, що така загроза існує. Тоді, у кращому випадку, президент Зеленський буде схильний до серйозних помилок у відносинах з Путіним; у найгіршому випадку він міг би піти на поступки, які б підірвали український суверенітет", - йдеться у статті історика.

Крім того, відсутність путінської Росії у серіалі має й інше значення.

"Неможливо зрозуміти війну України в східному регіоні Донбасу - натхнення для власних громадянських конфліктів шоу - без урахування вторгнення Путіна і анексії Криму; підтримки сепаратистів на південному сході України; розміщення там кількох тисяч солдат; розміщення десятків тисяч російських військ, танків і артилерійських одиниць уздовж кордону України; блокади портів України на Азовському морі. Ігноруючи всі ці факти, шоу приймає розповідь Путіна - ту, яку він почав роками раніше, а потім удосконалив під час революції Євромайдану. Росія змушена була окупувати Крим і вторгнутися в південно-східну Україну, наполягає він, для того, щоб врятувати країну від нібито фашистської хунти, яка витіснила проросійського президента Віктора Януковича, погрожувала життям російськомовним українцям і планує приєднатися до імперіалістичного альянсу під керівництвом США, відомого як НАТО. Шоу фактично свідчить про те, що не можна звинуватити росіян в жодній з проблем країни; винні українці, стверджує він, більш конкретно українські патріоти, які думають, що можуть покладатися на Захід", - пише американський історик.

Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

На думку експерта, протягом п'яти років свого перебування на посаді Порошенко послідовно відкидав лінію Путіна і прагнув зробити Україну життєздатною нацією і державою. І у значній мірі йому це вдалося. Україна має сильну армію, яка боролася з росіянами та їх прихильниками на Донбасі і завела їх в глухий кут. Країна все більше інтегрується в західні інституції і розширює свої зв'язки з рештою світу. Адміністрація Порошенка прийняла безліч позитивних політичних, економічних, соціальних і культурних реформ і фактично залишила російську сферу впливу.

"І навпаки, якщо "Слуга народу" є путівником, Зеленський цілком може звести нанівець ці досягнення і ефективно повернути Україну в так званий "рускій мір". Основною сильною стороною Зеленського є те, що він ототожнюється з Голобородьком, але це і його головна слабкість. Він має кілька тижнів до наступного раунду голосування, щоб зробити свій власний слід, але це теж було б проблемою; ніхто не приховує те, що він не має досвіду в політиці. Прихильники Зеленського сподіваються, що його радники, особливо самозвані реформатори, які працювали з Порошенком, компенсують його невігластво, але це малоймовірно. Їхня готовність відмовитися від Порошенка, при важкому завданні, не обіцяє їхньої майбутньої відданості Зеленському. Зеленський міг би опинитися повністю наодинці або повністю залежати від олігархів. Сам по собі він перестане працювати як реформатор. Будучи маріонеткою для могутніх олігархів, він досяг би успіху як антиреформатор. Яким би не був результат, слабкий президент буде саме тим, чого хочуть українські корупційні еліти і Путін", - говориться у матеріалі.

Петро Порошенко (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Порошенко ж, каже Мотиль, всім відомий, що є його як силою так і слабкістю.

"Багато українців правильно бачать в ньому стійкого лідера, який врятував Україну на межі катастрофи в 2014-2015 роках. Багато хто також правильно вважає його людиною, яка не спромоглася повалити олігархів і наклала болісні підвищення цін, затверджені Міжнародним валютним фондом, на населення, яке бореться за виживання. Ще п'ять років Порошенка, мабуть, означитиме ще п'ять років помірних реформ, зростаючої інституціоналізації та стабільності, прогресивної інтеграції на Захід. Але Порошенко може також здивувати українців. Він може занепокоїтися своєю історичною спадщиною, і зробити висновок, що потрібно зробити щось драматичне – щось на кшталт справжнього розгрому корупції. Вибір, що стоїть перед українцями не міг бути більш гнітючим. У 2004 році вони голосували проти Януковича. Уряд, який був за ним, не зміг провести реформи, але йому вдалося залишити Україну в живих. У 2010 році вони голосували за Януковича. Його уряд проігнорував реформи, просунув про-путінську програму, загрожував існуванню України і призвів до революції Євромайдану. У 2014 році вони голосували за Порошенка, який зумів створити таку вільну Україну, що може серйозно розглянути можливість обрання видуманого президента", - резюмує Александр.

Як повідомлялося раніше, вибори президента 2019 проаналізували у Комітеті виборців України і зіставили грошову суму, які кандидати офіційно витратили на агітацію і заставу за кількістю голосів виборців, які вони отримали за результатами виборів 31 березня на першому турі.

Нагадаємо, на виборах президента України за результатами підрахунку 99% протоколів, у другий тур виходять Володимир Зеленський - за якого проголосували 30,23% виборців і Петро Порошенко - з підтримкою 15,92% виборців.

Додамо, що другий тур виборів президента України 2019 призначили на 21 квітня.