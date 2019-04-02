"Телепрезидент" Зеленский является опасно пророссийским, - американский эксперт

Фото: Владимир Зеленский (rueconomics.ru)

Владимир Зеленский может победить на выборах 2019 и расколоть Украину, считает известный историк

Владимир Зеленский, который лидирует по результатам выборов 2019, может навредить Украине, если путеводителем ему служит его сериал "Слуга народа". Об этом говорится в статье известного историка и политолога Александра Мотыля для американского журнала Foreign Policy.

По словам автора, в реальной жизни Зеленский свел свою предвыборную кампанию к минимуму, позволив неподкупном телепрезиденту Голобородьку выполнить работу за него, что может означать, что единственным способом догадаться о реальных взглядах человека - это серьезно воспринимать инсценированные.

"Как и Зеленский, который никогда не проявлял большого интереса к правительству, пока не решил, что он хочет им управлять, Голобородько мало знает про политику, экономику или международные дела. В шоу, он отменяет волнующую инаугурационную речь, которую подготовили его помощники, чтобы заверить, что он не будет делать никаких обещаний, потому что это будет "нечестно, и я знаю недостаточно". Он уверяет общественность, однако, что он "будет действовать таким образом, что мне не будет стыдно смотреть детям в глаза". Его следующие два сезона на посту отмечены серией часто смешных конфронтаций с непреодолимой бюрократией, скользкими советниками и большим количеством коррупционеров", - говорит Мотыль и добавляет, что если это шоу, как написал один из канадских поклонников Зеленского, "сценарий для реформ", то его сторонники должны быть обеспокоены.

В лучшем случае, уверен автор материала, украинцы могут ожидать ничего, кроме неудач на протяжении двух лет. В худшем случае, они могут увидеть, как их страна расформировалась, а их лидер - заключен.

Зеленский в образе Голобородько (фото: rueconomics.ru)

В сериале "Слуга народа" авторы и Зеленский в том числе, пишет эксперт, сделали неправильно целый ряд вещей.

"Большинство персонажей говорят на русском языке большую часть времени. На самом деле, в Украине на украинском языке говорят публично, так же часто, как и на русском. Подавляющее большинство украинцев, которые выступают за украинский язык и культуру, вряд ли являются радикальными путчистами. Коррупция широко распространена, но не является такой ужасной, какой Голобородько - и западные журналисты – представляют ее. И вместо того, чтобы упрекать Украине, Запад был бы рад, если бы она поднялась как экономически, так и политически. Эти неточности можно простить как преувеличение кампании. Непростимим является отсутствие в шоу России или президента России Владимира Путина. В альтернативной вселенной Крым и Донбасс не оккупированы. Нет войны. Нет смерти. Никаких упоминаний о попытки России подавить украинскую независимость с 1991 года. Это интересное отсутствие свидетельствует либо о том, что Зеленский, который является исполнительным продюсером шоу, не знает, как иметь дело с очень реальной угрозой для Украины или, гораздо хуже, он не верит, что такая угроза существует. Тогда, в лучшем случае, президент Зеленский будет склонен к серьезным ошибкам в отношениях с Путиным; в худшем случае он мог бы пойти на уступки, которые подорвали бы украинский суверенитет", - говорится в статье историка.

Кроме того, отсутствие путинской России в сериале имеет и другое значение.

"Невозможно понять войну Украины в восточном регионе Донбасса - вдохновение для собственных гражданских конфликтов шоу - без учета вторжения Путина и аннексии Крыма, поддержки сепаратистов на юго-востоке Украины; размещения там нескольких тысяч солдат; размещение десятков тысяч российских войск, танков и артиллерийских единиц вдоль границы Украины; блокады портов Украины на Азовском море Игнорируя все эти факты, шоу принимает рассказ Путина - ту, которую он начал годами ранее, а затем усовершенствовал во время революции Евромайдана. Россия вынуждена была оккупировать Крым и вторгнуться в юго-восточную Украину, настаивает он, для того, чтобы спасти страну от якобы фашистской хунты, которая вытеснила пророссийского президента Виктора Януковича, угрожала жизнью русскоязычным украинцам и планирует присоединиться к империалистическому альянсу под руководством США, известного как НАТО. Шоу фактически свидетельствует о том, что нельзя обвинить россиян ни в одной из проблем страны; виноваты украинцы, утверждает он, более конкретно украинские патриоты, которые думают, что могут полагаться на Запад", - пишет американский историк.

Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

По мнению эксперта, в течение пяти лет своего пребывания на посту Порошенко последовательно отвергал линию Путина и стремился сделать Украину жизнеспособной нацией и государством. И в значительной степени ему это удалось. Украина имеет сильную армию, которая боролась с россиянами и их сторонниками на Донбассе и завела их в тупик. Страна все больше интегрируется в западные институты и расширяет свои связи с остальным миром. Администрация Порошенко приняла множество позитивных политических, экономических, социальных и культурных реформ и фактически оставила российскую сферу влияния.

"И наоборот, если "Слуга народа" является путеводителем, Зеленский вполне может свести на нет эти достижения и эффективно вернуть Украину в так называемый "русский мир". Основной сильной стороной Зеленского является то, что он отождествляется с Голобородько, но это и его главная слабость. У него есть несколько недель до следующего раунда голосования, чтобы сделать свой собственный след, но это тоже было бы проблемой; никто не скрывает то, что он не имеет опыта в политике. Сторонники Зеленского надеются, что его советники, особенно самозваные реформаторы, которые работали с Порошенко, компенсируют его невежество, но это маловероятно. Их готовность отказаться от Порошенко, при тяжелом задании, не обещает их будущей преданности Зеленскому. Зеленский мог бы оказаться полностью наедине или полностью зависеть от олигархов. Сам по себе он перестанет работать как реформатор. Будучи марионеткой для могущественных олигархов, он достиг бы успеха как антиреформатор. Каким бы не был результат, слабый президент будет именно тем, чего хотят украинские коррупционные элиты и Путин", - говорится в материале.

Петр Порошенко (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Порошенко же, говорит Мотыль, всем известный, что является как его силой, так и слабостью.

"Много украинцев правильно видят в нем устойчивого лидера, который спас Украину на грани катастрофы в 2014-2015 годах. Многие также правильно считает его человеком, который не смог свергнуть олигархов и наложил мучительные повышения цен, утвержденные Международным валютным фондом, на население, которое борется за выживание. Еще пять лет Порошенко, видимо, будут означать еще пять лет умеренных реформ, растущей институционализации и стабильности прогрессивной интеграции на Запад. Но Порошенко может также удивить украинцев. Он может обеспокоиться своим историческим наследием, и сделать вывод, что нужно сделать что-то драматическое – что-то вроде настоящего разгрома коррупции. Выбор, стоящий перед украинцами не мог быть более угнетающим. В 2004 году они голосовали против Януковича. Правительство, которое было за ним, не смогло провести реформы, но ему удалось оставить Украину в живых. В 2010 году они голосовали за Януковича. Его правительство проигнорировало реформы, просунуло про-путинскую программу, угрожало существованию Украины и привело к революции Евромайдану. В 2014 году они голосовали за Порошенко, который сумел создать такую свободную Украину, что может серьезно рассмотреть возможность избрания выдуманого президента", - резюмирует Александр.

Как сообщалось ранее, выборы президента 2019 проанализировали в Комитете избирателей Украины и сопоставили денежную сумму, которые кандидаты официально потратили на агитацию и залог по количеству голосов избирателей, которые они получили по результатам выборов 31 марта на первом туре.

Напомним, на выборах президента Украины по результатам подсчета 99% протоколов, во второй тур выходят Владимир Зеленский - за которого проголосовали 30,23% избирателей и Петр Порошенко - с поддержкой 15,92% избирателей.

Добавим, что второй тур выборов президента Украины 2019 назначили на 21 апреля.