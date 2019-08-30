Танці з зірками: стали відомі несподівані подробиці другого ефіру

Олена Кравець, Людмила Барбір та інші присвятять виступу на Танцях з зірками 2019 своїм кумирам
Танці з зірками 2019 продовжують радувати глядачів. Так, нещодавно стало відомо, що учасники популярного шоу на 1+1 присвятять виступи у другому випуску шоу своїм кумирам. Ефір відбудеться 1 вересня.
Так, Володимир Остапчук з Ілоною Гвоздьовою планують присвятити пристрасне танго кумиру шоумена - Олегу Віннику, який, до речі, зможе побачити виступ зірок, адже в цей раз співак буде ведучим балкона.
Володимир Остапчук з Ілоною Гвоздьовою (фото: прес-служба 1+1)
Даніель Салем зі своєю партнеркою Юлією Сахневич розкриють глядачам нову драматичну історію з життя ведучого "Одруження наосліп" в ліричному контемпорарі.
Актор Олексій Яровенко та Олена Шоптенко продемонструють джаз, який пара станцює на честь співака James Brown.
Олексій Яровенко та Олена Шоптенко (фото: прес-служба 1+1)
Актриса "Кварталу 95" Олена Кравець з Максом Леоновим виконають модерн під проникливі рядки відомої поетеси Віри Полозкової.
Олена Кравець з Максом Леоновим (фото: прес-служба 1+1)
Ведуча Надія Матвєєва та Валерій Шохін запалять залу пристрасною самбою, яку ведуча присвятить своїй улюбленій співачці Jenifer Lopez.
Надія Матвєєва і Валерій Шохін (фото: прес-служба 1+1)
Українська "Моніка Беллуччі" Людмила Барбір зі своїм партнером Дмитром Жуком виконають фьюжн на честь кумира зірки "Сніданку з 1+1" – принцеси Діани.
Людмила Барбір з Дмитром Жуком (фото: прес-служба 1+1)
Додамо, що 1 вересня телеглядачі вперше зможуть проголосувати за своїх улюблених учасників, а за результатами оцінок суддів і глядачів у неділю одна з пар покине проект.
Раніше ми писали про те, що TAYANNA на Танцях з зірками порушила традицію шоу.