Танці з зірками 2019: хто покинув проект, відео всіх виступів

Хто переміг в 2 випуску шоу Танці з зірками 2019, хто пішов з проекту, виступи всіх учасників - на Styler
Танці з зірками 2019 2 випуск завершився 1 вересня. Перше місце за результатами голосування суддів зайняла пара Ксенія Мішина-Женя Кот. Вони станцювали джаз-модерн для кумира Ксенії - її сина Платона. Влад Яма, Катерина Кухар та Франсіско Гомес поставили парі по 10 балів! Глядачі теж гарно оцінили цю пару.
А ось TAYANNA і Ігор Кузьменко, на жаль, покинули шоу. Їх танець не вразив глядачів.
Результати 2 випуски Танців з зірками 2019
TAYANNA і Ігор Кузьменко в ефірі шоу Танці з зірками 6 сезон виконали танець фокстрот під пісню Софії Ротару "Чекай".
TAYANNA і Ігор Кузьменко
Даніель Салем і Юлія Сахневич виконали контемпорарі під пісню Stromae "Quand c'est?".
Даніель Салем і Юлія Сахневич
Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова в ефірі виконали танго під пісню Олега Винника "Вовчиця".
Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова
Людмила Барбір і Дмитро Жук на Танцях із зірками виконали фьюжн під пісню "Forever Young".
Людмила Барбір і Дмитро Жук
Олексій Яровенко та Олена Шоптенко в ефірі шоу виконали ча-ча-ча під пісню James Brown "I Feel Good".
Олексій Яровенко та Олена Шоптенко
Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар станцювали румбу під пісню Едіт Піаф "Non, Je ne regrette rien".
Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар
DZIDZIO і Яна Цибульська в ефірі виконали пасодобль під пісню Володимира Івасюка "Пісня буде поміж нас".
DZIDZIO і Яна Цибульська
Поліграф Шарікoff (Серьога) і Аделіна Делі виконали віденський вальс під пісню Майкла Джексона "Little Susie".
Серьога і Аделіна Делі
Надія Матвєєва і Валерій Шохін виконали самбу під пісню Дженіфер Лопес "Qué Hiciste".
Надія Матвєєва і Валерій Шохін
Ксенія Мішина та Євген Кот в ефірі шоу Танці з зірками виконали джаз-модерн під пісню "Less (Instrumental)".
Ксенія Мішина та Євген Кот
Михайло Кукуюк і Ліза Дружиніна виконали аргентинське танго під пісню Святослава Вакарчука "Мить".
Михайло Кукуюк і Ліза Дружиніна
Анна Різатдінова та Олександр Прохоров виконали фрістайл під пісню "Vogue" Мадонни.
Анна Різатдінова та Олександр Прохоров
MARUV і JAY здивували виконанням віденського вальсу під пісню Арама Хачатуряна.
MARUV і JAY
Олена Кравець і Макс Леонов в ефірі шоу Танці з зірками 6 сезон виконали модерн під пісню Віри Полозкова "Давай буде так".
Олена Кравець і Макс Леонов
Наступний прямий ефір шоу Танці з зірками 2019 6 сезон можна буде дивитися на 1+1 8 вересня.
Раніше одна з фавориток проекту Олена Кравець на Танці з зірками 2019 зробила відверту заяву.