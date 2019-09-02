Танці з зірками 2019: хто покинув проект, відео всіх виступів

Результати 2 випуску шоу Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Хто переміг в 2 випуску шоу Танці з зірками 2019, хто пішов з проекту, виступи всіх учасників - на Styler

Танці з зірками 2019 2 випуск завершився 1 вересня. Перше місце за результатами голосування суддів зайняла пара Ксенія Мішина-Женя Кот. Вони станцювали джаз-модерн для кумира Ксенії - її сина Платона. Влад Яма, Катерина Кухар та Франсіско Гомес поставили парі по 10 балів! Глядачі теж гарно оцінили цю пару.

А ось TAYANNA і Ігор Кузьменко, на жаль, покинули шоу. Їх танець не вразив глядачів.

Результати 2 випуски Танців з зірками 2019

Всі виступи 2 випуски Танців з зірками 2019

TAYANNA і Ігор Кузьменко в ефірі шоу Танці з зірками 6 сезон виконали танець фокстрот під пісню Софії Ротару "Чекай".

TAYANNA і Ігор Кузьменко

Даніель Салем і Юлія Сахневич виконали контемпорарі під пісню Stromae "Quand c'est?".



Даніель Салем і Юлія Сахневич

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова в ефірі виконали танго під пісню Олега Винника "Вовчиця".

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова

Людмила Барбір і Дмитро Жук на Танцях із зірками виконали фьюжн під пісню "Forever Young".

Людмила Барбір і Дмитро Жук

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко в ефірі шоу виконали ча-ча-ча під пісню James Brown "I Feel Good".



Олексій Яровенко та Олена Шоптенко

Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар станцювали румбу під пісню Едіт Піаф "Non, Je ne regrette rien".

Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар

DZIDZIO і Яна Цибульська в ефірі виконали пасодобль під пісню Володимира Івасюка "Пісня буде поміж нас".

DZIDZIO і Яна Цибульська

Поліграф Шарікoff (Серьога) і Аделіна Делі виконали віденський вальс під пісню Майкла Джексона "Little Susie".

Серьога і Аделіна Делі

Надія Матвєєва і Валерій Шохін виконали самбу під пісню Дженіфер Лопес "Qué Hiciste".

Надія Матвєєва і Валерій Шохін

Ксенія Мішина та Євген Кот в ефірі шоу Танці з зірками виконали джаз-модерн під пісню "Less (Instrumental)".

Ксенія Мішина та Євген Кот

Михайло Кукуюк і Ліза Дружиніна виконали аргентинське танго під пісню Святослава Вакарчука "Мить".

Михайло Кукуюк і Ліза Дружиніна

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров виконали фрістайл під пісню "Vogue" Мадонни.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров

MARUV і JAY здивували виконанням віденського вальсу під пісню Арама Хачатуряна.

MARUV і JAY

Олена Кравець і Макс Леонов в ефірі шоу Танці з зірками 6 сезон виконали модерн під пісню Віри Полозкова "Давай буде так".

Олена Кравець і Макс Леонов

Наступний прямий ефір шоу Танці з зірками 2019 6 сезон можна буде дивитися на 1+1 8 вересня.

Раніше одна з фавориток проекту Олена Кравець на Танці з зірками 2019 зробила відверту заяву.