Неуловимые билеты Укрзализныци на международные поезда. Что на самом деле происходит

"Неуловимые" поезда

На сегодняшний день самыми популярными железнодорожными рейсами за границу являются Киев-Варшава (и в другие города Польши) и Киев-Вена. Однако самостоятельно через приложение или онлайн купить билет на этот поезд, оказывается, довольно сложно.

"Милая Укрзализныця, давай поговорим о легендарном поезде Киев-Варшава. Я не нашла ни одного человека, который бы смог купить билеты через приложение. Однако легко нашла барыгу, который может купить билет с доплатой в примерно 500 гривен. Я пыталась понять, какое тайное знание есть у барыги, и нет у меня", - написала Ольга Курна в своем Facebook.

И она поняла, что это за "тайное знание". По словам Ольги, помимо приложения билеты можно взять через сервис покупки групповых билетов на сайте. Интересно, что даты бронирования там выходят раньше, чем за 20 дней.

В комментариях к этому посту пользователь Ольга Нестеренко добавила, что рейс Киев-Вена тоже "неуловимый", а стоимость за билет от перекупщика составляет вдвое больше, чем на сайте УЗ.

Как пишет Ольга, билет в приложении стоит 76 евро (3 052 гривны), а перекупщики хотят по меньшей мере 5 900 гривен.

Перекупщики дают цену до билетов 100% (фото: facebook.com/olgalavandaland)

Мы не смогли проверить стоимость билета на этот рейс в приложении, на сайте или в чат-боте, потому что поезд просто отсутствует. Но в расписании движения поездов его можно найти.

Скриншот: Styler

Мы также решили проверить наличие билетов на другие международные рейсы, предлагаемые перевозчиком, а именно: Киев-Варшава, Киев-Хелм и Киев-Перемышль.

На рейс Киев-Хелм с отправкой 6 сентября осталось 21 место в купе, а билеты на другие рейсы уже отсутствуют.

Скриншот: Styler

Укрзализныця отреагировала на ситуацию

Пост Ольги Курной начали массово распространять другие пользователи социальных сетей и в конце концов оно дошло до директора по коммуникациям Укрзализныци Александра Шевченко.

Он написал, что групповые билеты нельзя оформить раньше уже имеющихся в свободной продаже. Фактически заявку можно подать и через 90 дней, но бронирование состоится на 20-й день до отправки. А групповые билеты на Варшаву вообще не оформляются.

Продажа билетов на международные рейсы открывается за 20 дней до даты отправки (скриншот: facebook.com/olgakurna)

К дискуссии также присоединился автор блога "Залізні магістралі" Олег Васильев. Он напомнил, что с апреля 2023 года покупка билетов возможна только через мобильное приложение "УЗ". И хотя свободные места исчезали в течение 5 минут, у людей был шанс купить билет даже таким способом.

"Но в течение месяца в соцсетях люди жалуются, что билеты на поезд в Варшаву невозможно купить даже через приложение в телефоне. За 20 суток в 9:00 билетный сервис показывает "ноль". Что могло измениться с апреля, когда новый алгоритм работал? Логичный вывод, что каким-то образом 140 билетов выкупают еще до момента, когда они поступят в официальную продажу", - написал эксперт в Facebook.

Как в УЗ борются с перекупщиками

Перевозчик вычислил четыре наиболее распространенные схемы, которыми пользуются перекупщики.

Схема №1

Мошенник покупает билет заранее как только открываются продажи. Он оформляет билет на свое или вымышленное имя и в таком виде продает пассажиру. В таком случае проводники не пустят человека на борт, потому что имя в билете не совпадает с именем в паспорте.

При этом злоумышленники обещают пассажирам, что у них не возникнет проблем. Когда человек остается на перроне и пытается связаться со своим продавцом, он уже не отвечает.

Схема №2

Как и в предыдущей схеме, перекупщик покупает билет заранее, оформляет его на свое или придуманное имя. После того как он получил заказ, в графическом редакторе меняет фамилию на билете на реальное имя заказчика. Такие билеты действительно трудно отличить от настоящих.

Однако работники УЗ могут легко проверить разницу с помощью сканирования билета или сверки со списком пассажиров. И в этом случае пассажир снова останется "за бортом".

Схема №3

В 08:00 в первый день открытия продаж пытаются атаковать ботами системы УЗ и с помощью скриптов быстрее других пользователей выкупают билеты.

Такие аккаунты постоянно блокируют, но и "махинаторы" придумывают новые алгоритмы. Если у перекупщика уже есть заказчик, он оформляет билет сразу по его фамилии. Если нет, то при получении заказа сдает билет, взятый ранее на произвольное имя, и тут же выкупает на нужное имя.

Схема №4

Перекупщики мониторят возврат билетов другими пассажирами, после чего пытаются сразу их выкупить. Эта схема самая простая, а дальше мошенник может действовать по одной из описанных выше.