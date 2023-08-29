Четыре миллиона "барыгам". Украинка возмущена из-за поезда Киев-Варшава

Ежедневно из столицы Украины в Польшу едет несколько поездов, но вот уже несколько месяцев украинцы сталкиваются с проблемой - отсутствие билетов. При этом, найти необходимый билет на нужную дату можно в интернете у перекупщиков, но за дополнительную оплату.

Украинка Ольга Курна в очередной раз не смогла купить билеты на поезд Киев-Варшава и разгадала схему, как эти билеты оказываются у перекупщиков. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Купить билет через приложение УЗ никто не может

По словам Ольги, среди ее знакомых нет ни одного человека, у которого получилось купить билет до Варшавы через приложение Укрзализныци. Но вот перекупщика, который продает билеты с существенной доплатой, она нашла очень легко.

"Дорогая Укрзализныця, давай поговорим о легендарном поезде Киев-Варшава. Я не нашла ни одного человека, который бы смог купить билеты через приложение. Но легко нашла барыгу, который может купить билет с доплатой в приблизительно 500 грн", - пишет украинка.

Она призналась, что пыталась понять, какие тайные знания есть у барыги и нет у нее самой и обнаружила интересную схему.

"Кроме приложения, билеты можно купить через сервис покупки групповых билетов на сайте. При чем даты бронирования выходят далеко за 20 дней. Например, сегодня позволяет отправить заявку на бронь аж до 8 октября. Если я правильно понимаю, собрав фиктивную группу из 10 людей, можно выкупить билеты раньше, чем они поступят в продажу через приложение?" - описывает схему Ольга.

Барыги зарабатывают до 4 млн гривен

Кроме того, она посчитала, сколько может заработать такой барыга буквально за 1 месяц на билетах только на один поезд Киев-Варшава.

"Давайте добавим простую математику. Пускай 10% билетов все-таки покупают через приложение (в большее количество поверить тяжело, судя по комментариям). То есть, 135 мест из 150 покупают через посредника. Комиссия - 500 грн. Каждый день идет 2 поезда: Киев-Варшава и Варшава-Киев. 135х2х30х500 = 4 050 000 грн. на месяц теневых грошей для посредников. Четыре миллиона!!!" - расписала подсчеты женщина.

Она призналась, что благодарна Укрзализныце за многие вещи, но при этом просит обеспечить пассажиров возможностью побороться за билеты без участия посредников.

Как украинцам удается покупать билеты

В комментариях украинцы поделились собственными лайфхаками по покупке билетов и отметили, что проблема возникает не только на международных направлениях, а и по Украине.

"Эта проблема не только с международными билетами, но мы разгадали этот квест. Билеты сливают в продажу в 08:00, и на популярные направления в 08:06 билетов уже может не быть. Так как люди взломали жизнь - их выкупают. Но тут стоит вычислить, когда появятся билеты на нужную дату, и поставить напоминание, и вуаля, мы доехали до Карпат и назад"

"Билеты сама покупала, они есть в продаже приблизительно три минуты, ориентировочно в 08:03 (как когда). И это такое упражнение на скорость. Треш, конечно. При этом возврат билетов сейчас возможен только через кассу"

"Я из тех, кому удалось, при чем на 23 минуте. Но то бой на силу нервной системы. Но, как по мне, самое плохое, что их невозможно вернуть. Я так брала за границей, не смогла поехать, и он сгорел, так как нужно прийти в кассу в Украине или Польше, а я там не была. Я один раз им ехала и, честно говоря, больше не хочу. Вариант Варшава-Хелм, Хелм-Киев значительно комфортнее, поэтому я больше не играюсь в битвы за билеты. Еду с пересадкой двумя удобными поездами, и еще нормально пообедать можно в Хелме"

"Покупал билеты на Киев-Варшава дважды через приложение (февраль 2023). Если проснуться в 07:58 и обновлять рейс каждые 10 секунд, можно словить. А на Варшава-Киев было еще легче. Там запас 2-3 минуты от старта продажи"

Кроме того, в комментариях пользователи добавили, что некоторые перекупщики берут значительно больше за свои услуги - от 1000 до 2000 грн.