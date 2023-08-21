Укрзализныця показала обновленные плацкартные вагоны. Вы таких точно не видели! (фото)

Укрзализныця ввела новые плацкартные вагоны на маршруте Киев-Черновцы. Они имеют модернизированные функции, в том числе мощное кондиционирование и индивидуально управляемое освещение.

Об этом сообщает Укрзализныця в Telegram .

Что известно об обновленных вагонах

"Обновляем наиболее социальный сегмент подвижного состава и добавляем свежедернированные плацкартные вагоны на маршруте поезда №7/8 Киев-Черновцы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате капитально-восстановительного ремонта на мощностях Укрзализныци эти вагоны будут иметь современную систему кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты, качественное индивидуально управляемое освещение.

"В разгар летнего сезона перевозок черновицкое направление становится более сбалансированным с точки зрения ценового предложения, ведь объединяет фирменные вагоны для более требовательного пассажира и более дешевые вагоны для социальных перевозок, в том числе организованных групп детей на плановое оздоровление", - добавили в УЗ.

Вот так выглядят обновленные плацкартные вагоны (фото: Укрзализныця/Telegram)

Отметим, что новые вагоны отличаются от предыдущих более высокой комфортабельностью, а также цветом сидений. Какая стоимость проезда в них пока не сообщают, цена в обычном плацкарте (без кондиционирования) в поезде №7/8 Киев-Черновцы колеблется в пределах 460 грн (в зависимости от дня поездки).

Это не первое обновление вагонов в этом году

Напомним, что этой весной УЗ получила 15 пассажирских вагонов из 100, которые были заказаны еще в 2021 году на средства госбюджета.

В вагонах оборудованы инклюзивные туалеты и одно безбарьерное купе, где есть специальные спальные диваны со сменой угла наклона и фиксацией тела, место для инвалидной коляски и ремни для ее закрепления. А также пульт с регулировкой освещения, кнопкой вызова проводника, устройством громкой связи с проводником.

Во всех инклюзивных вагонах есть рельефные таблички со шрифтом Брайля и нанесена контрастная маркировка для слабовидящих.