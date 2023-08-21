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Укрзализныця показала обновленные плацкартные вагоны. Вы таких точно не видели! (фото)

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Понедельник 21 августа 2023 11:41
Укрзализныця показала обновленные плацкартные вагоны. Вы таких точно не видели! (фото) Укрзализныця обновила плацкартные вагоны (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Укрзализныця ввела новые плацкартные вагоны на маршруте Киев-Черновцы. Они имеют модернизированные функции, в том числе мощное кондиционирование и индивидуально управляемое освещение.

Об этом сообщает Укрзализныця в Telegram.

Что известно об обновленных вагонах

"Обновляем наиболее социальный сегмент подвижного состава и добавляем свежедернированные плацкартные вагоны на маршруте поезда №7/8 Киев-Черновцы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате капитально-восстановительного ремонта на мощностях Укрзализныци эти вагоны будут иметь современную систему кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты, качественное индивидуально управляемое освещение.

"В разгар летнего сезона перевозок черновицкое направление становится более сбалансированным с точки зрения ценового предложения, ведь объединяет фирменные вагоны для более требовательного пассажира и более дешевые вагоны для социальных перевозок, в том числе организованных групп детей на плановое оздоровление", - добавили в УЗ.

Укрзализныця показала обновленные плацкартные вагоны. Вы таких точно не видели! (фото)Укрзализныця показала обновленные плацкартные вагоны. Вы таких точно не видели! (фото)Укрзализныця показала обновленные плацкартные вагоны. Вы таких точно не видели! (фото)Укрзализныця показала обновленные плацкартные вагоны. Вы таких точно не видели! (фото)Укрзализныця показала обновленные плацкартные вагоны. Вы таких точно не видели! (фото)Вот так выглядят обновленные плацкартные вагоны (фото: Укрзализныця/Telegram)

Отметим, что новые вагоны отличаются от предыдущих более высокой комфортабельностью, а также цветом сидений. Какая стоимость проезда в них пока не сообщают, цена в обычном плацкарте (без кондиционирования) в поезде №7/8 Киев-Черновцы колеблется в пределах 460 грн (в зависимости от дня поездки).

Это не первое обновление вагонов в этом году

Напомним, что этой весной УЗ получила 15 пассажирских вагонов из 100, которые были заказаны еще в 2021 году на средства госбюджета.

В вагонах оборудованы инклюзивные туалеты и одно безбарьерное купе, где есть специальные спальные диваны со сменой угла наклона и фиксацией тела, место для инвалидной коляски и ремни для ее закрепления. А также пульт с регулировкой освещения, кнопкой вызова проводника, устройством громкой связи с проводником.

Во всех инклюзивных вагонах есть рельефные таблички со шрифтом Брайля и нанесена контрастная маркировка для слабовидящих.

Ранее мы рассказывали о 4 малоизвестных услугах, которыми могут воспользоваться пассажиры Укрзализныци.

Читайте также о том, что Укрзализныця объявила о запуске акции, которая поможет пассажирам экономить.

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Укрзализныця вагони