Чем полезен виноград и кому его есть категорически нельзя
Фото: Чем полезен виноград (freepik.com)
Виноград - это не просто питательный фрукт, его также выращивают для изготовления вина. Он бывает разных цветов, включая зеленый, красный, черный, желтый и розовый. У некоторых сортов винограда есть косточки, а у некоторых - их нет.
Чем полезен этот летний фрукт, рассказали в издании Financial Express.
Чем полезен виноград
Благодаря своим высоким питательным и антиоксидантным свойствам виноград обладает многочисленными преимуществами для здоровья. Одна чашка винограда содержит такие питательные вещества, как клетчатка, медь, витамин К, тиамин (витамин В1), рибофлавин (витамин В2), витамин В6, калий, витамин С и витамин Е.
Каковы преимущества употребления винограда?
- Поскольку виноград содержит калий, он может помочь снизить кровяное давление
- Исследования показывают, что виноград может защитить от высокого уровня холестерина, уменьшая его всасывание
- Виноград богат несколькими мощными антиоксидантами. По мнению специалистов, самая высокая концентрация антиоксидантов содержится в кожуре и косточках винограда
- Антиоксиданты в винограде могут защитить от некоторых видов рака
- Умеренное употребление винограда также может помочь защитить от диабета и снизить уровень сахара в крови
- Виноград снижает риск запоров
Кому нельзя есть виноград
- Употребление большого количества винограда может вызвать диарею
- У некоторых людей бывают аллергические реакции на виноград и его продукты
- Некоторые другие побочные эффекты могут включать кашель, сухость во рту и головную боль
- Люди, принимающие бета-блокаторы, должны умеренно употреблять виноград с высоким содержанием калия
- Виноград не рекомендуется употреблять в последний триместр беременности
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Кстати, названы виды хлеба, которые наиболее полезны для здоровья.