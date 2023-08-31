Невловимі квитки Укрзалізниці на міжнародні поїзда. Що насправді відбувається

"Невловимі" поїзди

На сьогодні найпопулярнішими залізничними рейсами за кордон є Київ-Варшава (та до інших міст Польщі) та Київ-Відень. Проте самостійно через застосунок чи онлайн придбати квиток на цей поїзд, виявляється, доволі складно.

"Люба Укрзалізниця, давай поговоримо про легендарний потяг Київ-Варшава. Я не знайшла жодної людини, яка б змогла купити квитки через додаток. Проте легко знайшла баригу, який може купити квиток з доплатою в приблизно 500 гривень. Я намагалась зрозуміти, яке таємне знання є в бариги, і немає в мене", - написала Ольга Курна у своєму Facebook.

І вона зрозуміла, що це за "таємне знання". За словами Ольги, крім застосунку, квитки можна взяти через сервіс купівлі групових квитків на сайті. Цікаво, що дати бронювання там виходять раніше, ніж за 20 днів.

У коментарях до цього допису користувачка Ольга Нестеренко додала, що рейс Київ-Відень теж "невловимий", а вартість за квиток від перекупника становить вдвічі більше, ніж на сайті УЗ.

Як пише Ольга, квиток у застосунку коштує 76 євро (3 052 гривні), а перекупники хочуть щонайменше 5 900 гривень.

Перекупники дають націнку до квитків 100% (фото: facebook.com/olgalavandaland)

Ми не змогли перевірити вартість квитка на цей рейс у застосунку, на сайті чи в чат-боті, тому що потяг просто відсутній. Але в розкладі руху поїздів його можна знайти.

Скриншот: Styler

Ми також вирішили перевірити наявність квитків на інші міжнародні рейси, які пропонує перевізник, а саме: Київ-Варшава, Київ-Хелм і Київ-Перемишль.

На рейс Київ-Хелм з відправленням 6 вересня залишилося 21 місце в купе, а квитки на інші рейси вже відсутні.

Скриншот: Styler

Укрзалізниця відреагувала на ситуацію

Допис Ольги Курної почали масово поширювати інші користувачі соціальних мереж і зрештою він дійшов до директора з комунікацій Укрзалізниці Олександра Шевченка.

Він написав, що групові квитки не можна оформити раніше за ті, що вже є у вільному продажу. Фактично заявку можна подати й за 90 днів, але бронювання відбудеться на 20-й день до відправки. А групові квитки на Варшаву не оформлюються взагалі.

Продаж квитків на міжнародні рейси відкривається за 20 днів до дати відправки (скриншот: facebook.com/olgakurna)

До дискусії також долучився автор блогу "Залізні магістралі" Олег Васильєв. Він нагадав, що з квітня 2023 року купівля квитків можлива лише через мобільний додаток "УЗ". І хоча вільні місця зникали протягом 5 хвилин, люди мали шанс купити квиток навіть таким способом.

"Але протягом місяця у соцмережах люди скаржаться, що квитки на поїзд до Варшави неможливо купити навіть через додаток у телефоні. За 20 діб о 9:00 квитковий сервіс показує "нуль". Що могло змінитися з квітня, коли новий алгоритм працював? Логічним є висновок, що якимось чином 140 квитків викуповують ще до моменту, як вони надійдуть в офіційний продаж", - написав експерт у Facebook.

Як в УЗ борються з перекупниками

Перевізник вирахував чотири найбільш поширених схеми, якими користуються перекупники.

Схема №1

Шахрай купує квиток заздалегідь щойно відкриваються продажі. Він оформлює квиток на своє чи вигадане ім'я і в такому вигляді продає пасажиру. У такому випадку провідники не пустять людину на борт, тому що ім'я у квитку не збігається з іменем у паспорті.

При цьому зловмисники обіцяють пасажирам, що в них не виникне проблем. Коли людина залишається на пероні та намагається зв'язатися зі своїм "продавцем" він уже не відповідає.

Схема №2

Як і в попередній схемі, перекупник купує квиток заздалегідь, оформлює його на своє чи вигадане ім'я. Після того, як він отримав замовлення, у графічному редакторі змінює прізвище на квитку на реальне ім'я замовника. Такі квитки насправді важко відрізнити від справжніх.

Однак працівники УЗ можуть легко перевірити різницю за допомогою сканування квитка чи звірення зі списком пасажирів. І в цьому випадку пасажир знову залишиться "за бортом".

Схема №3

О 08:00 у перший день відкриття продажів намагаються атакувати ботами системи УЗ і за допомогою скриптів швидше за інших користувачів викуповують квитки.

Такі облікові записи постійно блокують, але й "махінатори" вигадують нові алгоритми. Якщо перекупник уже має замовника, він оформлює квиток одразу на його прізвище. Якщо ж ні, то при отриманні замовлення здає квиток, взятий раніше на довільне ім'я, і тут же викуповує на потрібне ім'я.

Схема №4

Перекупники моніторять повернення квитків іншими пасажирами, після чого намагаються одразу їх викупити. Ця схема найпростіша, а далі шахрай може діяти за однією з описаних вище.