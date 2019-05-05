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Кейт Міддлтон заздрить Меган Маркл? Герцогиня зробила гучну заяву

STYLERПерсони    05.05.2019 - 09:50
Кейт Міддлтон заздрить Меган Маркл? Герцогиня зробила гучну заяву
Колаж РБК-Україна

Кейт Міддлтон розповіла про своє найзаповітніше бажання

Кейт Міддлтон, яка є щасливою матір'ю трьох дітей, заявила, що планує народити ще й четверту. Прихильники стверджують, що така поведінка герцогині пов'язана з вагітністю Меган Маркл. Про це інформує видання Daily Mail.

Обізнане джерело повідомило журналістам про те, що Кейт хоче народити ще одного спадкоємця корони, хоча раніше зовсім не замислювалася над цим. У разі, якщо Міддлтон зважиться на цей крок, вона може повторити долю королеви Єлизавети II.

Кейт Міддлтон заздрить Меган Маркл? Герцогиня зробила гучну заявуКейт Міддлтон мріє про четвертому дитину (Getty Images)

Важливу роль у даній ситуації, на думку експертів, зіграла вагітність Меган Маркл, до чиєї персони зараз проявляють максимум уваги.

"Кейт хотіла б ще одну дитину. Вона любить дітей і знову готова до вагітності", - стверджує інсайдер. А от стосовно того, що з цього приводу думає сам принц Вільям - невідомо.

До речі, вагітність Кейт переносить досить важко. І кожен раз вона переставала на деякий час виходити у світ через нестерпним нудоту зранку. Пару раз герцогиню навіть госпіталізували.

Раніше ми писали про те, що розкрилася вся правда про ворожнечу Кейт Міддлтон і Меган Маркл.

Також ми повідомляли про те, що Кейт Міддлтон докладає всі зусилля для того, щоб помирити братів - принца Вільяма і принца Гаррі, оскільки конфлікти в родині їй неабияк набридли.

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