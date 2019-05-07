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Принц Гаррі розповів, коли вперше покаже новонародженого сина

STYLERПерсони    07.05.2019 - 08:19
Принц Гаррі розповів, коли вперше покаже новонародженого сина
Меган Маркл і принц Гаррі (Getty Images)

Принц Гаррі і Меган Маркл незабаром покажуть дитину

Принц Гаррі і Меган Маркл планують показати новонародженого сина за межами території Віндзорського замку найближчим часом. Про це інформує видання Hello!

6 травня, вранці, Меган Маркл і принца Гаррі, які отримали після весілля титули герцогині і герцога Сасекських, народився син. Після звістки про народження дитини принц Гаррі сказав, що вже через два дні бажаючі зможуть побачити нову сім'ю з трьох чоловік.

Він сказав: "Я думаю, що ми побачимося, ймовірно, через два дні, як і планувалося, всією родиною, щоб мати можливість поділитися цим з Вами, і щоб всі могли бачити дитину".

Принц Гаррі розповів, коли вперше покаже новонародженого синаМеган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Крім того, фотографії королівської дитини будуть опубліковані на офіційному акаунті принца Гаррі та Меган Маркл у Instagram, де пара активно публікує небачені раніше фотографії.

Гаррі також говорив про можливі імена для хлопчика. "Все ще думаю про імена. Дитина трохи запізнилася, тому у нас було трохи часу, щоб подумати про це", - сказав він.

Ми розповідали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі можуть переїхати у США.

Раніше герцогиня Сасекська заявила, що Кейт Міддлтон їй заздрить. Важливу роль у даній ситуації, на думку експертів, зіграла вагітність Меган Маркл, до якої зараз проявляють максимум уваги.

Також ми повідомляли про те, що Кейт Міддлтон докладає всі зусилля для того, щоб помирити братів - принца Вільяма і принца Гаррі, оскільки конфлікти в родині їй неабияк набридли.

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