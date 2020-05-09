Світлична привітала ветеранів з Днем перемоги

Фото: Юлія Світлична (facebook.com)

За її словами, кожна сім'я в годину небезпеки віддала своїй країні найцінніше

Народний депутат України Юлія Світлична вшанувала пам'ять учасників бойових дій з нагоди Дня пам'яті та примирення і привітала ветеранів з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

"75 років тому закінчилася війна, яка торкнулася кожної родини на нашій землі. Вона забрала мільйони життів українців, які залишилися навіки тільки в нашій пам'яті. Кожна сім'я має власну історію тієї війни. У когось - це героїчний подвиг дідуся чи щасливе повернення батька, у когось - трудові подвиги сім'ї в тилу або допомога підпіллю. Історії героїзму, які зробили можливою перемогу над нацизмом 75 років тому", - зазначила Світлична

За її словами, кожна сім'я в годину небезпеки віддала своїй країні найцінніше, кожна має свій біль.

"І сьогодні ми маємо можливість з'єднати всі сім'ї, всі історії словами нашої щирої подяки за мужність і самовідданість", - додала Світлична.

Нардеп зазначила також, що сьогодні ми віддаємо шану усім полеглим за мир, щиро бажаємо міцного здоров'я дітям війни та ветеранам.

"Героїзм нашого народу дав життя наступним поколінням. Переможці травня 1945 року, воїни-інтернаціоналісти, військовослужбовці, добровольці, які захищають Україну сьогодні - це єднання героїчної пам'яті, яке дає нам впевненість на світ у майбутньому", - вважає вона.

"Вічна пам'ять загиблим, вічна шана живим", - резюмувала Світлична.

Нагадаємо, офіційне свято - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня - цього року припадає на суботу. Для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде три вихідних дні підряд - з 9 по 11 травня.

Раніше повідомлялося, що в Україні святкування обох дат: Дня пам'яті та примирення - 8 травня і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - 9 травня підтримують 39% українців.