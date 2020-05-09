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Светличная поздравила ветеранов с Днем победы

STYLERПерсоны    09.05.2020 - 11:05
Светличная поздравила ветеранов с Днем победы
Фото: Юлия Светличная (facebook.com)

По ее словам, каждая семья в час опасности отдала своей стране самое ценное

Народный депутат Украины Юлия Светличная почтила память участников боевых действий по случаю Дня памяти и примирения и поздравила ветеранов с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"75 лет назад закончилась война, которая коснулась каждой семьи на нашей земле. Она унесла миллионы жизней украинцев, оставшихся навеки только в нашей памяти. Каждая семья имеет собственную историю той войны. У кого-то это героический подвиг дедушки или счастливое возвращение отца, у кого – трудовые подвиги семьи в тылу или помощь подполью. Истории героизма, которые сделали возможной победу над нацизмом 75 лет назад", - отметила Светличная

По ее словам, каждая семья в час опасности отдала своей стране самое ценное, каждая имеет свою собственную боль.

"И сегодня мы имеем возможность соединить все семьи, все истории словами нашей искренней благодарности за отвагу и самоотверженность", - добавила Светличная.

Нардеп отметила также, что сегодня мы отдаем дань уважения всем павшим за мир, искренне желаем крепкого здоровья детям войны и ветеранам.

"Героизм нашего народа дал жизнь следующим поколениям. Победители мая 1945 года, воины-интернационалисты, военнослужащие, добровольцы, защищают Украину сегодня - это единение героической памяти, которое дает нам уверенность на мир в будущем", - считает она.

"Вечная память погибшим, вечная почет и уважение живым", - резюмировала Светличная.

Напомним, официальный праздник - День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая - в этом году приходится на субботу. Для работников с пятидневной рабочей неделей будет три выходных дня подряд - с 9 по 11 мая.

Ранее сообщалось, что в Украине празднование обеих дат: Дня памяти и примирения - 8 мая и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне - 9 мая поддерживают 39% украинцев.

Теги Новости Украины 9 МаяЮлия Светличная
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