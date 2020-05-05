Українці визначилися із значенням Дня перемоги над нацизмом

Фото: монумент Батьківщина-Мати у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Значна частина українців дотримуються радянської інтерпретації Дня перемоги

Відзначення в Україні обох дат: Дня пам’яті та примирення - 8 травня та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - 9 травня підтримують 39% українців. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

На думку 32% громадян, відзначати варто лише День перемоги 9 травня, 14% вважають, що варто відзначати лише День пам’яті та примирення 8 травня, а ще для 9% це питання байдуже.

Близько 52% громадян дотримуються радянської інтерпретації, що День перемоги - це передусім відзначення перемоги радянського народу у Великій вітчизняній війні. Ще 32% розуміють цю дату як день відзначення перемоги антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та внеску у неї українського народу. Для 6% цей день є просто додатковим вихідним.

Водночас, 61% українців не підтримують ідею участі українських політиків у заходах з нагоди Дня перемоги у Москві, підтримують - 21%, ще 18% не визначилися.

Більшість українців (51%) не знають про масові заходи під назвою "Безсмертний полк", які проводяться 9 травня. Ще 12% знають про них, але ставляться до них негативно. Знають та позитивно ставляться 18%, нейтрально ставляться 12%.

Близько третини українців (30,7%) підтримують рішення про заборону "георгіївської" стрічки, але ще близько третини (33,2%) не підтримують. Для 25% це байдуже.

Дослідження проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України крім окупованих Росією територій. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня в Україні - святковий день. У 2020 році він припадає на суботу, отже додатковим вихідним буде понеділок, 11 травня.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, із твердженням, що СРСР разом із Німеччиною відповідальний за початок Другої світової війни, погоджуються 56% українців, не погоджуються із цим 24% і ще 20% не визначилися.