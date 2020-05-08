Українців чекають ще одні довгі вихідні

Фото: весна в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У зв'язку із святкуванням Дня перемоги над нацизмом вихідними будуть три дні поспіль

Офіційне свято - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня - цього року припадає на суботу. Згідно з Кодексом законів про працю, вихідний день переноситься на понеділок.

Таким чином, для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде три вихідних дні поспіль - з 9 по 11 травня.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, з твердженням, що СРСР разом з Німеччиною відповідальний за початок Другої світової війни, згодні 56% українців, не згодні з цим 24% і ще 20% не визначилися.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, Святкування в Україні двох дат: Дня пам'яті та примирення - 8 травня і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - 9 травня підтримують 39% українців. Більшість українців (51%) не знають про масові заходи під назвою "Безсмертний полк", які проводяться 9 травня. Ще 12% знають про них, але ставляться до них негативно. Знають і позитивно ставляться 18%, нейтрально ставляться 12%.

Як повідомляло РБК-Україна, в рамках пом'якшення карантину в Україні з 11 травня запрацюють парки, літні майданчики ресторанів, салонів краси та інші об'єкти.