Світлична склала присягу народного депутата

Фото: Юлія Світлична (facebook.com)

ЦВК раніше зареєструвала Світличну депутатом Ради

Депутат Верховної ради України Юлія Світлична, яка перемогла на проміжних виборах у виборчому окрузі №179 у Харківській області, склала присягу народного депутата, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, голова Верховної ради Дмитро Разумков запросив її до складання присяги.

"7 квітня 2020 року ЦВК зареєструвала народного депутата, обраного на проміжних виборах 15 березня в одномандатному виборчому окрузі №179 Світличну Юлію Олександрівну. Перед вступом на посаду народний депутат складає присягу перед ВРУ", - заявив Разумков.

Так, Світлична склала присягу на позачерговому засіданні парламенту.

"Присягаю на вірність України, зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет та незалежність України, дбати про благо вітчизни та добробут українського народу. Присягаю додержуватись Конституції України та законів України. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - заявила парламентар.

Нагадаємо, 7 квітня Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом України Юлію Світличну.

Як писало РБК-Україна, проміжні вибори в 179 окрузі відбулися 15 березня 2020 року. Юлія Світлична перемогла на всіх виборчих дільницях, набравши 77,5% голосів виборців (30194 виборців).