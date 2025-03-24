С сумкой за 150 тысяч. Жена Усика "выгуляла" в Испании трендовый образ

Екатерина Усик показала новый "лук"

Боксер и его избранница на днях отправились за границу. В Испании Екатерина показалась со своей мамой, на которую немного похожа.

Мама Екатерины Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Для прогулки избранница чемпиона выбрала темно-синий пиджак, стильные джинсы и черную базовую черную футболку. Главная "изюминка" - аксессуары и обувь.

Екатерина обула черные балетки от Dior. Они из новой коллекции и уже стали трендовыми, ведь другие бренды также выпускают аналогичные модели. Впрочем, узнать Dior очень легко - по характерным ремешкам на ноге, серебристой фурнитуре и надписи.

Жена Усика блеснула стильным "луком" (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Стоимость таких балеток - 1090 евро. В гривнах это примерно 49 тысяч гривен.

Сколько стоят балетки жены Усика (скриншот)

Но это не самая дорогая вещь на жене Усика. Просто стоит обратить внимание на ее сумочку - тоже от Dior.

У черной сумочки из "фирменный" дизайн бренда - на ней можно увидеть брелок с буквами. Такой аксессуар не выходит из трендов и уверенно держится в вишлистах многих модниц.

Жена Усика "выгуляла" брендовый образ (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Стоимость сумки Dior - 3200 евро. В гривнах это почти 150 тысяч. Стоит учесть, что "ценник", который указан на официальном сайте бренда, может быть выше в реальной жизни (если покупать сумочку через байеров и перекупщиков).

Сумка как у Екатерины Усик (скриншот)

Также на любимой боксера можно заметить украшения. Крестик и браслеты эффектно выглядят и тоже могут немало стоить.

Кстати, эта сумочка - не единственная Dior в коллекции Екатерины. Когда боксер дрался с Фьюри, она поддерживала любимого в наряде, который дополнила другой моделью брендового аксессуара. Тогда весь "лук" жены Усика оценили примерно в 5,2 миллиона гривен.



Екатерина Усик в ОАЭ (скриншот)

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