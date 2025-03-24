З сумкою за 150 тисяч. Дружина Усика "вигуляла" в Іспанії трендовий образ

Катерина Усик показала новий "лук"

Боксер та його обраниця днями вирушили за кордон. В Іспанії Катерина показалася зі своєю мамою, на яку трохи схожа.

Мама Катерини Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Для прогулянки обраниця чемпіона обрала темно-синій піджак, стильні джинси й чорну базову футболку. Головна "родзинка" - аксесуари та взуття.

Катерина взула чорні балетки від Dior. Вони з нової колекції та вже стали трендовими, адже інші бренди також випускають аналогічні моделі. Втім, впізнати Dior дуже легко - за характерними ремінцями на нозі, сріблястою фурнітурою та написом.

Дружина Усика блиснула стильним "луком" (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Вартість таких балеток - 1090 євро. В гривнях це приблизно 49 тисяч гривень.

Скільки коштують балетки дружини Усика (скріншот)

Але це не найдорожча річ на дружині Усика. Просто варто звернути увагу на її сумочку - теж від Dior.

Чорна сумочка має "фірмовий" дизайн бренду - на ній можна побачити брелок з літерами. Такий аксесуар не виходить з трендів і впевнено тримається у вішлистах багатьох модниць.

Дружина Усика "вигуляла" брендовий образ (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Вартість сумки Dior - 3200 євро. В гривнях це майже 150 тисяч. Варто врахувати, що "цінник", який вказано на офіційному сайті бренду, може бути вищим в реальному житті (якщо купувати сумочку через баєрів та перекупників).

Сумка як у Катерини Усик (скріншот)

Також на коханій боксера можна помітити прикраси. Хрестик та браслети мають ефектний вигляд і теж можуть чимало коштувати.

До речі, ця сумочка - не єдина Dior в колекції Катерини. Коли боксер бився з Ф'юрі, вона підтримувала коханого у вбранні, яке доповнила іншою моделлю брендового аксесуара. Тоді увесь "лук" дружини Усика оцінили приблизно в 5,2 мільйона гривень.



Катерина Усик в ОАЕ (скріншот)

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