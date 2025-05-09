Платье в горошек и серьги-капли с жемчугом: Кейт Миддлтон повторила легендарный образ принцессы Дианы

Кейт Миддлтон снова поразила поклонников, появившись на публике в элегантном наряде, который напомнил один из известных образов принцессы Дианы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram.

Какой образ выбрала Кейт Миддлтон

Вчера Миддлтон вместе со своим супругом, принцем Уильямом посетила службу в Лондоне, чтобы почтить память ветеранов Второй мировой войны.

Для церкви Кейт выбрала белоснежное платье в горошек от Alessandra Rich. Примечательно, что этот наряд она уже надевала на церемонию Ордена Подвязки в часовне Святого Георгия в 2023 году.



Кейт Миддлтон с мужем (фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Элегантное платье она дополнила черной шляпой с вуалью в сеточку и цветочным декором, телесными туфлями-лодочками на высоких каблуках, а также миниатюрной сумкой. Завершали образ серьги-капли с бриллиантами и жемчугом, которые ранее принадлежали принцессе Диане.

Отметим, что это украшение в 1981 году подарили леди Ди ювелиры бренда Collingwood в качестве свадебного подарка.



Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Кейт Миддлтон отдала дань уважения принцессе Диане

Супруга принца Уильяма для выхода в свет выбрала образ, который очень похож на наряд принцессы Дианы в далеком 1986 году. Тогда она появилась в белом платье в крупный черный горошек на соревнованиях по конному спорту. Спустя год она вышла в свет этом же наряде, однако платье было уже без баски.



Принцесса Диана в 1980-х (фото: Getty Images)

Отметим, что принт в горошек еще называют полька-дот (polka dot) - в честь танца, который был особенно популярным в США. Хотя название происходит от танца "полька", прямой связи между ними нет. В XIX веке, когда полька стала популярной, многие вещи получали название "polka" в маркетинговых целях.

Полька-дот для всех особ королевской семьи - принт исторически знаковый. Сейчас этот известный рисунок нередко носит Миддлтон, а когда-то в ранг горячих трендов горошек возвела именно принцесса Диана.



Принцесса Диана и Кейт Миддлтон (коллаж: РБК-Украина)

Напомним, в начале 2024 года супруга принца Уильяма призналась, что у нее диагностирован рак. В сентябре она заявила о завершении курса химиотерапии.

В последнее время Кейт вернулась к своим обязанностям и стала все чаще появляться на официальных мероприятиях, демонстрируя сияющий вид.

В своих образах принцесса Уэльская часто использует драгоценности покойных Дианы и Елизаветы. Недавно она выбрала для выхода в свет образ ярко-красного оттенка, а также украшения, которые ранее носили принцесса Дианы и королева Елизавета II.