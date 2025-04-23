Принцу Луи - 7: как изменился младший сын Кейт Миддлтон и Уильяма

Сегодня принцу Луи, младшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма, исполнилось 7 лет. Традиционно по случаю дня рождения королевская пара поделилась новым портретом именинника.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram .

"Желаем принцу Луи счастливого 7-го дня рождения!" - сказано в подписи к фото.

К слову, младший ребенок пара заметно вырос.

Фотография была сделана Джошем Шиннером, который уже снимал королевскую семью в Норфолке в начале этого месяца.

На фото принц Луи изображен на фоне потрясающего весеннего пейзажа - в окружении колокольчиков. Он сидит на стволе дерева и улыбается в камеру, гордо демонстрируя отсутствие своих передних зубов.

На нем бело-синяя клетчатая рубашка, поверх которой зеленый джемпер, а дополняют образ классические джинсы.



Новое фото принца Луи (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Что известно про принца Луи

Принц Луи - член британской королевской семьи, третий ребенок принца Уэльского Уильяма и принцессы Уэльской Кэтрин, внук короля Карла III и принцессы Уэльской Дианы. Полное имя - Луи Артур Чарльз.



Уильям с маленьким Луи -архивное фото (фото: Getty Images)

Занимает четвертое место в линии наследования британского престола после своего отца Уильяма, старшего брата Джорджа и старшей сестры Шарлотты.



Кейт Миддлтон с Уильямом и детьми (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

С апреля 2021 года принц посещал "Воспитательную школу Уиллкок". В сентябре 2022 года он, как и брат с сестрой, пошел в подготовительную школу "Ламбрук" в графстве Беркшир.

Принц Луи известен своей веселой и энергичной натурой. Он стал звездой на праздновании юбилея королевы Елизаветы II в июне 2022 года, когда развеселил публику своими выражениями лица и смехом вместе с братом Джорджем и сестрой Шарлоттой. Его поведение и выходки, например, во время военных парадов и других официальных мероприятий, часто попадают в СМИ.



Королевская семья (фото: Getty Images)