Сукня в горошок і сережки-краплі з перлами: Кейт Міддлтон повторила легендарний образ принцеси Діани

Кейт Міддлтон знову вразила шанувальників, з'явившись на публіці в елегантному вбранні, що нагадало один з відомих образів принцеси Діани.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в офіційному акаунті принца і принцеси Уельських в Instagram.

Який образ обрала Кейт Міддлтон

Вчора Міддлтон разом зі своїм чоловіком, принцом Вільямом відвідала службу в Лондоні, щоб вшанувати пам'ять ветеранів Другої світової війни.

Для церкви Кейт вибрала білосніжну сукню в горошок від Alessandra Rich. Примітно, що це вбрання вона вже одягала на церемонію Ордена Підв'язки в каплиці Святого Георгія у 2023 році.



Кейт Міддлтон з чоловіком (фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Елегантну сукню вона доповнила чорним капелюхом з вуаллю в сіточку і квітковим декором, тілесними туфлями-човниками на високих підборах, а також мініатюрною сумкою. Завершували образ сережки-краплі з діамантами та перлами, які раніше належали принцесі Діані.

Зазначимо, що цю прикрасу у 1981 році подарували леді Ді ювеліри бренду Collingwood як весільний подарунок.



Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Кейт Міддлтон віддала данину поваги принцесі Діані

Дружина принца Вільяма для виходу у світ обрала образ, який дуже схожий на вбрання принцеси Діани в далекому 1986 році. Тоді вона з'явилася в білій сукні у великий чорний горошок на змаганнях з кінного спорту. Через рік вона вийшла у світ у цьому ж вбранні, проте сукня була вже без баски.



Принцеса Діана в 1980-х (фото: Getty Images)

Зазначимо, що принт у горошок ще називають полька-дот (polka dot) - на честь танцю, який був особливо популярним у США. Хоча назва походить від танцю "полька", прямого зв'язку між ними немає. У XIX столітті, коли полька стала популярною, багато речей отримували назву "polka" в маркетингових цілях.

Полька-дот для всіх осіб королівської сім'ї - принт історично знаковий. Зараз цей відомий малюнок нерідко носить Міддлтон, а колись у ранг гарячих трендів горошок звела саме принцеса Діана.



Принцеса Діана і Кейт Міддлтон (колаж: РБК-Україна)

Нагадаємо, на початку 2024 року дружина принца Вільяма зізналася, що у неї діагностовано рак. У вересні вона заявила про завершення курсу хімієтерапії.

Останнім часом Кейт повернулася до своїх обов'язків і стала дедалі частіше з'являтися на офіційних заходах, демонструючи чудовий вигляд.

У своїх образах принцеса Уельська часто використовує коштовності покійних Діани та Єлизавети. Нещодавно вона вибрала для виходу у світ образ яскраво-червоного відтінку, а також прикраси, які раніше носили принцеса Діани та королева Єлизавета II.