Кейт Миддлтон восхитила видео с мужем и детьми и объявила важную новость о своем лечении

Кейт Миддлтон, которой в начале этого года диагностировали рак , рассказала в сети, что закончила курс химиотерапии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram .

Чтобы рассказать об этой важной новости, Миддлтон записала проникновенное видео со своим супругом и детьми. На кадрах изображена семейная прогулка в лесу, во время которой ее дети - 11-летний Джордж, 9-летняя Шарлотта и 6-летний Луи - резвятся, бегают по лесу, держат родителей за руки, что-то рассматривают и обсуждают. Также видео содержит редкие моменты, на которых Кейт и Уильям, которые обычно сдержаны на публике, обнимаются и даже целуются.

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"Я не могу передать вам, какое это облегчение - наконец завершить курс химиотерапии. Теперь я сосредоточена на том, чтобы делать все возможное, чтобы избежать рака. Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к исцелению и полному выздоровлению долгий", - отметила мама троих детей в подписи к видео.

Также принцесса Уэльская поделилась своими эмоциями о том, что эта болезнь заставила ее на все взглянуть по-другому.

"Это время, прежде всего, напомнил Уильяму и мне о том, что нужно быть благодарными за простые, но важные вещи в жизни, которые многие из нас воспринимают как должное. О том, чтобы просто любить и быть любимыми", - призналась Кейт.

Миддлтон не стала раскрывать больше подробностей о своем состоянии. Но в последующие месяцы она надеется почаще появляться на публике, ведь ей не терпится вернуться к работе.

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Также она поблагодарила всех за поддержку. В самом конце Кейт обратилась к другим людям, которые борются с онкологией.

"Все, кто продолжают свое путешествие преодоления рака - я остаюсь с вами, рядом, рука в руке. Из тьмы может родиться свет, так что пусть этот свет сияет ярко", - такими проникновенными словами она завершила свою публикацию.

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