Копия папы! Как сегодня выглядит дочь Уильяма и Кейт (фото)

Принцесса Шарлотта, дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма, 2 мая отмечает день рождения. Девочке исполнилось 10 лет.

Как сегодня выглядит принцесса Шарлотта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram принца и принцессы Уэльских.

По случаю праздника Кейт и Уильям, которые не сдерживали чувств в годовщину свадьбы, опубликовали новое фото дочери.

"Поздравляем с 10-м днем рождения принцесса Шарлотта", - сказано в подписи к публикации.

На снимке улыбающаяся именинница позирует в туристической куртке с рюкзаком на плечах на фоне гор.

Интересно, что фото сделала мама девочки. Кейт Миддлтон удачно запечатлела дочь в счастливый момент.

Как отреагировали пользователи сети

Пользователи присоединились к поздравлениям и отметили сходство Шарлотты с отцом, принцем Уильямом.

"С днем рождения, принцесса Шарлотта! Очень похожа на своего отца.

"О Боже, ну дочь своего отца".

"С днем рождения, принцесса Шарлотта! Которая явно является мини-версией своего отца!"

"Поздравляем принцессу Шарлотту с Днем рождения. Желаем всего наилучшего. Какая же она леди!"

"Очень нравится это фото! Счастливого дня рождения принцессе Шарлотте".

"С 10-летием, надеемся, у вас будет замечательный день".

Что известно о принцессе Шарлотте

Шарлотта Елизавета Диана - второй ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Она родилась 2 мая 2015 года в госпитале Святой Марии в Лондоне, где на свет появился и ее отец. Шарлотта является третьей в очереди на британский престол после брата Джорджа и папы. Она первая женщина в королевском семействе, которая не потеряла место на престол после рождения младшего брата. Все это благодаря принятой в 2013-м реформе престолонаследия. Шарлотта - активная, веселая, лидер в семье. Любит танцевать, занимается гимнастикой, обожает верховую езду и увлекается творчеством Тейлор Свифт.

Принцесса Шарлотта (фото: Getty Images)