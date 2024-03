У Кейт Миддлтон диагностировали рак: заявление принцессы Уэльской (видео)

Так, принцесса заявила, что она уже проходит курс химиотерапии. Также она не стала скрывать, что диагноз стал для нее "огромным потрясением".

Миддлтон и ее супруг, принц Уильям, делают все, что могут, чтобы "осмыслить и справиться с этим". После операции, которую она перенесла, ей понадобилось время, чтобы восстановиться и начать лечение от рака.

Но куда важнее то, отметила Миддлтон, что ее семье было нужно время, чтобы объснить о случившемся детям - Джорджу, Шарлотте и Луи.

"Я им сказала, что здорова и становлюсь сильнее с каждым днем, сосредоточиваясь на том, что поможет мне излечиться разумом, телом и духом", - отметила она.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK