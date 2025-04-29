Не сдерживая слез: Меган Маркл рассказала, зачем пишет своим детям письма на будущее

Меган Маркл в новом интервью рассказала об отношениях с принцем Гарри, создании особой капсулы времени для своих детей, а также зачитала трогательное письмо.

Герцогиня Сассекская предстала перед камерами в кэжуал-образе и без макияжа. Подробнее рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на подкаст The Jamie Kern Lima Show в YouTube .

Об отношениях с принцем Гарри

Герцогиня счастлива, что смогла построить прекрасную и любящую семью с любимым мужчиной. Она в очередной раз отметила его поддержку и заботу.

"Когда у тебя есть партнер и муж, который так поддерживает тебя... Этот человек так сильно меня любит. И посмотрите, что мы построили - мы создали прекрасную жизнь, у нас двое здоровых, замечательных детей", - сказала она.

Какое письмо получила от Гарри и детей

Эфир с Меган получился эмоциональным и трогательным. Одним из особых моментов стало письмо, которое передал Гарри от их детей.

"От Арчи и Лили через папу: мы любим твою кухню, мы любим твои блины и очень-очень-очень любим твои объятия. Ты - лучшая мама, и мы тебя любим!" - написали родные.

Услышав щемящее послание, Меган улыбнулась.

Меган Маркл читает письмо от Гарри и детей (скриншот)

Что говорит о материнстве

Впоследствии герцогиня не сдержала слез, когда рассказывала о материнской любви. По совету подруги она создала для детей особую капсулу времени в виде электронных сообщений. Каждый вечер перед сном она пишет детям письма, чтобы те в будущем заглянули в прошлое и поняли, как сильно мама их любила.

"Я надеюсь, что однажды они скажут: "О Боже, никто и никогда не любил нас так, как мама". Я ежедневно воплощаю это на практике. Я читаю много книг о воспитании детей. Мне очень хочется быть хорошей мамой. Я создала такие шкатулки для своих детей - с вымышленными именами, которые никто не угадает. И почти каждый вечер перед сном я им пишу", - рассказала Меган.

Меган Маркл эмоционально рассказала о материнстве (коллаж: РБК-Украина)

Там она рассказывает детям, как прошел их день, что они говорили и чем завтракали.

"Это лучшее в материнстве. Если говорить о языке любви или о подарках - дело не в масштабе жеста. А в том, что ты видишь ребенка. Ты заботишься. Тебе радостно наблюдать за его развитием. И я просто невероятно ими горжусь", - поделилась она.



Напомним, Меган Маркл и принц Гарри поженились 19 мая 2018 года. После двух лет в королевской семье супруги решились сложить свои монаршие обязанности и покинуть Великобританию. С 2020-го они живут в США, где занимаются собственными проектами и воспитывают двоих детей - сына Арчи и дочь Лилибет. После выхода из королевской семьи отношения пары с родственниками из династии осложнились. Меган не посещала родину мужа с 2022 года. Последний раз она там была на похоронах Елизаветы II.