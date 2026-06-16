Зеленский раскрыл первые подробности встречи с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с лидером США Дональдом Трампом во время совместной встречи с лидерами G7.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского журналистам.
После встреч на саммите Зеленский заявил, что все участники G7 подтвердили поддержку Украины и осудили последние российские удары по гражданской инфраструктуре.
Что сказали лидеры G7 о войне
По словам президента, лидеры стран «Группы семи» не видят готовности России к завершению войны.
"Все считают, что в любом случае нужно остановить войну. Все считают, что не видят желания со стороны России. Прежде всего, Путин не хочет заканчивать, но нужно заставить его", - сказал Зеленский.
Он добавил, что партнеры поддерживают усиление санкционного давления на Россию, в частности меры против так называемого теневого флота.
Разговор с Трампом о ПВО и ракетах
Президент сообщил, что во время встречи с Дональдом Трампом обсуждал вопрос укрепления украинской противовоздушной обороны.
"Мы говорили о том, что нужно Украине. ПВО, все признают, все будут помогать. Абсолютно вся СИМКа будет работать над тем, чтобы усилить нашу защиту", - отметил Зеленский.
Также, по его словам, украинская и американская команды будут работать над возможностью получения лицензий на производство антибаллистических систем и ракет.
Подготовка к зиме и поддержка партнеров
Отдельно на саммите обсудили подготовку Украины к следующему отопительному сезону.
Зеленский рассказал, что представил партнерам так называемый «зимний пакет», который предусматривает дополнительную поддержку энергетического сектора, поставки топлива и защиту критической инфраструктуры.
По его словам, поддержку в этом вопросе выразили Канада, Япония, Германия и другие страны-партнеры.
Помощь в восстановлении Лавры и Чернобыля
Президент также сообщил, что Франция поможет с восстановлением защитного саркофага на Чернобыльской АЭС после российских атак дронами.
Кроме того, Швейцария присоединится к работам по восстановлению объектов Киево-Печерской лавры, пострадавших в результате российских ударов.
Поддержка вступления Украины в ЕС
По словам Зеленского, участники саммита G7 подтвердили поддержку европейской интеграции Украины.
Президент отметил, что партнеры считают открытие переговорных кластеров справедливым шагом и пока не видят препятствий для дальнейшего продвижения Украины к членству в Европейском Союзе.
Саммит G7 и предложение Путину
Напомним, 16 июня во Франции проходит саммит G7 с участием президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее глава государства заявил, что предлагал российскому диктатору Владимиру Путину встретиться в кулуарах саммита для обсуждения путей к миру.
По словам источников РБК-Украина, соответствующее предложение украинская сторона передала Москве заранее.
Также появилась реакция Кремля на эту инициативу.
Кроме того, перед встречей с Зеленским президент США Дональд Трамп высказался по поводу завершения войны в Украине.