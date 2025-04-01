Стендап-комик Алла Волкова впервые стала мамой: трогательное фото из роддома

Украинская стендап-комикесса Алла Волкова и ее возлюбленный, юморист Богдан Боярин, впервые стали родителями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram юмористки.

Так, знаменитость опубликовала трогательное черно-белое фото из роддома. На нем она держит девочку на руках.

Доченька стендаперов появилась на свет 1 апреля, в День юмора. Как назвала пара малышку - пока не известно.

"У меня спина белая", - в шутку написала Алла. Алла Волкова (фото: instagram.com/fkudz)

Накануне Волкова организовала эфир, во время которого пересматривала шоу "Супермама". Она шутит, что именно этот факт стал причиной ее быстрых родов. Алла Волкова (скриншот)

Реакция фанов

Поклонники поздравили Волкову в комментариях. Без шуток не обошлось.

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Напомним, о своей беременности юмористка объявила во время одного из своих концертов в конце октября прошлого года.

"Я совершила самую большую ошибку, которую могла сделать реализованная популярная медийная стендап-комикеса в Украине - я забеременела", - сообщила она со сцены.

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