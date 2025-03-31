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Анастасия Приходько показала, как выросла ее старшая дочь: редкие фото

Понедельник 31 марта 2025 12:25
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Анастасия Приходько показала, как выросла ее старшая дочь: редкие фото Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Катерина Собкова

Украинская певица Анастасия Приходько продемонстрировала в сети новые фото старшей дочери Нанны, которая заметно подросла и изменилась.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Отметим, что артистка не часто показывает своих троих детей в блоге. На этот раз в Stories она рассказала, что старшей дочери исполнилось 15 лет.

"Ох уж эти подростки. Нам 15", - подписала она одну из фото.
Анастасия Приходько показала, как выросла ее старшая дочь: редкие фото
Анастасия Приходько с дочкой (скриншот)

На фото можно увидеть, что девочка растет настоящей копией своей звездной мамы. Для вечеринки в честь дня рождения Нанна выбрала черную футболку оверсайз.
Анастасия Приходько показала, как выросла ее старшая дочь: редкие фото
Приходько показала дочку Нанну (скриншот)

Также певица продемонстрировала, что она накрыла стол с закусками и украсила дом воздушными шариками в честь праздника.
Анастасия Приходько показала, как выросла ее старшая дочь: редкие фото
Дочери Анастасии Приходько исполнилось 15 лет (скриншот)

Судя по всему, Нанна не очень охотно позировала для фото, как и все подростки в этом возрасте.
Анастасия Приходько показала, как выросла ее старшая дочь: редкие фото
Дочери Анастасии Приходько исполнилось 15 лет (скриншот)

Что известно о личной жизни Анастасии Приходько

Приходько - украинская певица и автор песен, заслуженная артистка Украины (2017).

В 2010 году Приходько родила дочь Нанну от абхазского бизнесмена Нури Кухилава, однако пара прожила вместе недолго и рассталась уже в 2013 году.

В этом же году певица вновь вышла замуж за мужчину по имени Александр, с которым познакомилась еще в школьные годы.

В августе 2015 года у пары родился сын Гордей. А в марте 2021-го Приходько родила второго сына Луку.
Анастасия Приходько показала, как выросла ее старшая дочь: редкие фото
Анастасия Приходько с тремя детьми - архивное фото (фото: instagram.com/prykhodko_official)

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