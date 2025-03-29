Джамала ярко отметила 7-летие сына и замиловала семейными фото
В семье певицы Джамалы состоялся праздник: старшему сыну Эмир Рахману 27 марта исполнилось 7 лет. В честь события семья собралась вместе и очаровала сеть семейной идиллией.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.
Как Джамала отметила день рождения сына
Артистка вместе с мужем Бекиром устроила мальчику яркий праздник с шариками, аниматорами и тортом. Он провел день в кругу друзей и близких. Судя по фото, Эмир-Рахман остался в восторге от такого дня.
"Эмир-Рахман, с днем рождения, сын! Будь счастливым, милосердным и уважай нас", - подписала кадры артистка.
Как выглядят дети Джамалы
Порадовала поклонников Джамала и семейным кадром с любимым мужем и детьми. На фото собрались все трое сыновей артистки: Эмир-Рахман, Селим-Гирай и Алим, которого она родила в мае прошлого года. Правда, лицо самого младшего мальчика певица пока скрывает.
Джамала показала сыновей и мужа (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Кроме того, звезда поделилась нежным кадром, где Бекир трогательно обнимает ее и целует.
Джамала с мужем Бекиром (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Как отреагировали в сети
Пользователи начали активно поздравлять семью с праздником, оставляя в комментариях теплые слова.
- "Какие вы красивые, супер. Поздравляем с днем рождения!"
- "Поздравляем красавчика! Мира и здоровья".
- "Такие счастливые".
- "Поздравляем красавчика именинника".
- "Живите счастливо".
Джамала с сыном Селимом (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, Джамала и Сеит Бекир Сулейманов сыграли свадьбу в апреле 2017 года, воссоздав крымскотатарские традиции. Избранник звезды является крымским татарином, уроженцем Симферополя.
Пара воспитывает троих сыновей: в марте 2018-го у них родился первенец Эмир-Рахман, в июне 2020-го - Селим-Гирай, а 24 мая 2024 года - Алим Сеит-Бекир.
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