Известная певица прямо со сцены объявила о третьей беременности. Первые кадры с животиком

Известная певица СолоХа, которая уже воспитывает двоих детей, рассекретила радостную новость. Тереза Балашова (настоящее имя) артистки, ждет третьего ребенка - она показала "беременный" животик на своем концерте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler), со ссылкой на пост М1 в Instagram .

СолоХа в третий раз беременна

Так, 29 марта певица дала сольный концерт в клубе ATLAS. И в начале выступления СолоХа призналась, что хочет поделиться кое-чем личным.

Во время подготовки к концерту она узнала, что ждет ребенка. Сначала артистка была озадачена и не знала, что делать. Она даже думала отменить выступление. Впрочем, потом СолоХа все же решила выйти на сцену, а потому готовилась к концерту уже с "беременной" программой.

Когда певица объявила о беременности, она стояла на сцене в максимально закрытом наряде. Халат-мантия прикрывал животик, но потом она сменила сценический наряд и похвасталась фигурой.

СолоХа беременна (коллаж: РБК-Украина)

Певице удалось выдержать интригу и не рассекретить радостную новость вплоть до концерта. Судя по размерам животика, сейчас СолоХа примерно на 3-5 месяце беременности. Когда именно она будет рожать и кого ждет - пока остается загадкой.

В комментариях фаны поздравляют артистку с беременностью и желают легких родов. А сама же СолоХа рассказала, что уже сказала об ожидании ребенка своим дочерям.

Напомним, певица воспитывает двоих детей. В первом браке СолоХа родила дочь Ариану, а в 2023 году стала мамой во второй раз - на свет появилась маленькая Евлалия-Ева. Второго мужа звезда тщательно скрывает от фанов. Кстати, певица неохотно говорит о возрасте и не раскрывает дату рождения, но в 2022 году говорила, что отпраздновала 35-летие.

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