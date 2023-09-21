Стендап-комик Щегель, который сбежал из Украины во время войны, снова в центре скандала

За что на Андрея Щегеля подали в суд

В прошлом году Сергей Чудаев занимался организацией гастролей и благотворительных мероприятий в Европе с целью популяризации украинской культуры и поддержки наших граждан за границей.

В апреле предприниматель подал на комика в суд за нарушение контракта.

По его словам, из-за резких высказываний Щегеля он понес репутационный ущерб, так как коммуникация между Comedy Space и некоторыми артистами осложнилась.

"Помимо репутационных убытков для всей индустрии шоу-бизнеса в целом и организаторов тура, добавилась проблема ухудшения профессионального общения и коммуникации с артистами, в обществе возникла неоднозначная дискуссия. МКИП усилил требования к выезду мужчин-артистов, было отменено много благотворительных событий, а еще ряд оказался под угрозой", - отметили в продюсерском центре.

Сергей Чудаев (фото: instagram.com/chudaev_sergey)

Теперь Чудаев требует моральную компенсацию от стендапера в размере одного миллиона гривен.

"Щегель продолжает свое турне по миру и выражает в публичном пространстве нарративы, порочащие страну, граждан, МКИП, защитников страны и весь рынок шоубизнеса: как менеджеров, так и артистов. Я увеличиваю сумму компенсации до одного миллиона гривен, который пойдет на помощь ВСУ" , - заявил бизнесмен.

Андрей Щегель (фото: instagram.com/shchehel2.0)

Добавим, что первое судебное заседание по этому делу прошло шестого сентября.

Новое слушание состоится 5 октября.

С чего начался скандал со стендап-комиком

4 марта Андрей Щегель во время интервью журналисту Роману Скрипину сообщил о своем отъезде в Турцию. Его не остановили даже три повестки в армии.

Андрей подчеркнул, что сделал это потому, что чувствует себя "свободным человеком".

Комик объяснил, что нашел возможность уехать за границу и "проживать в психологически комфортной обстановке", получив разрешение на проведение концертов в другой стране Министерства культуры Украины.

Щегель также отметил, что рассматривает Украину как "фикцию" и не испытывает чувство вины перед своими соотечественниками, вынужденными служить на передовой.

В ответ Министерство культуры заявило, что они поощряют выезды разных художников, творческих личностей, артистов, музыкантов, журналистов и других представителей культуры, осознающих свою роль и гражданскую позицию.

Однако случаи, подобные ситуации со Щегелем, осложняют ситуацию для тех, кто настоящим прилагает усилия для защиты Украины и борьбы на культурном фронте.

Добавим, что после своих пренебрежительных высказываний артист извинился перед украинцами, но его репутация уже запятнана, поэтому вряд ли Щегель сможет исправить ситуацию.