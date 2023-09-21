Стендап-комик Щегель, который сбежал из Украины во время войны, снова в центре скандала

На украинского стендап-комика Андрея Щегеля, который в мае этого года под предлогом благотворительных концертов уехал в Турцию, подали в суд.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram основателя украинского продюсерского центра Comedy Space Сергея Чудаева.
В прошлом году Сергей Чудаев занимался организацией гастролей и благотворительных мероприятий в Европе с целью популяризации украинской культуры и поддержки наших граждан за границей.
В апреле предприниматель подал на комика в суд за нарушение контракта.
По его словам, из-за резких высказываний Щегеля он понес репутационный ущерб, так как коммуникация между Comedy Space и некоторыми артистами осложнилась.
"Помимо репутационных убытков для всей индустрии шоу-бизнеса в целом и организаторов тура, добавилась проблема ухудшения профессионального общения и коммуникации с артистами, в обществе возникла неоднозначная дискуссия. МКИП усилил требования к выезду мужчин-артистов, было отменено много благотворительных событий, а еще ряд оказался под угрозой", - отметили в продюсерском центре.
Сергей Чудаев (фото: instagram.com/chudaev_sergey)
Теперь Чудаев требует моральную компенсацию от стендапера в размере одного миллиона гривен.
"Щегель продолжает свое турне по миру и выражает в публичном пространстве нарративы, порочащие страну, граждан, МКИП, защитников страны и весь рынок шоубизнеса: как менеджеров, так и артистов. Я увеличиваю сумму компенсации до одного миллиона гривен, который пойдет на помощь ВСУ" , - заявил бизнесмен.
Андрей Щегель (фото: instagram.com/shchehel2.0)
Добавим, что первое судебное заседание по этому делу прошло шестого сентября.
Новое слушание состоится 5 октября.
4 марта Андрей Щегель во время интервью журналисту Роману Скрипину сообщил о своем отъезде в Турцию. Его не остановили даже три повестки в армии.
Андрей подчеркнул, что сделал это потому, что чувствует себя "свободным человеком".
Комик объяснил, что нашел возможность уехать за границу и "проживать в психологически комфортной обстановке", получив разрешение на проведение концертов в другой стране Министерства культуры Украины.
Щегель также отметил, что рассматривает Украину как "фикцию" и не испытывает чувство вины перед своими соотечественниками, вынужденными служить на передовой.
В ответ Министерство культуры заявило, что они поощряют выезды разных художников, творческих личностей, артистов, музыкантов, журналистов и других представителей культуры, осознающих свою роль и гражданскую позицию.
Однако случаи, подобные ситуации со Щегелем, осложняют ситуацию для тех, кто настоящим прилагает усилия для защиты Украины и борьбы на культурном фронте.
Добавим, что после своих пренебрежительных высказываний артист извинился перед украинцами, но его репутация уже запятнана, поэтому вряд ли Щегель сможет исправить ситуацию.
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