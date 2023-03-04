"Я не боюсь военккомов": известный украинский комик сбежал в Турцию и ошеломил позицией по поводу войны

Известный украинский комик Андрей Щегель выехал из Украины в Турцию и заявил, что соболезнует тем, кто защищает свое государство. Юморист также сказал, что уже получил три повестки, но все еще остается за границей.

Выезд Щегеля в Турцию

В интервью Андрей Щегель рассказывает, что из военкомата у него уже есть три повестки.

"Три мои повестки - это две из Рахова и одна из Надворной. Я не боюсь военкомов, определяю себя как свободного человека. Понял, что мне некомфортно, и что я больше не могу. И нашел себе способ уехать и пожить в комфортной психологической обстановке" , – объяснил комик.

В начале полномасштабной войны Андрей вернулся в Украину из Польши. Он отмечает, что на границе его спрашивали, точно ли он хочет иметь штамп в паспорте о пересечении границы, ведь уехать он уже не сможет.

"Я провел 10 месяцев своей жизни во время войны. Был полезен государству, насколько мог. В конце концов, заботясь о своем здоровье и жизни, просто уехал", - говорит Щегель.

Андрей Щегель (фото: instagram.com/shchehel2.0)

На вопрос, как ему удалось уехать за границу, Щегель говорит, что он артист и представляет Украину.

"Мне выезд делали такие рахиты, которые делали его два месяца, потому что они не могут сложить буквы по порядку. В разрешении на выезд нас выезжало шесть человек, а выехало пять, потому что фамилию одного неправильно написали. Так что это все делается, и очень легко", - прокомментировал артист.

Однако на самом деле, как позже объясняет Андрей, разрешение на выезд ему предоставило государство и Министерство культуры в рамках тура.

После Турции Щегель едет в Албанию, затем по нескольким странам Европы, а завершится тур на Бали.

Кто такой Андрей Щегель

Андрей Щегель - это ведущий украинский комик и стендапер. 2014 Андрей впервые выступил со стендапом на "открытом микрофоне". Впоследствии стал одним из ведущих резидентов стендап-клуба "Подпольный стендап", а спустя 2 года покинул его.

Некоторое время Андрей жил в Беларуси и участвовал в митингах против фальсифицированных выборов Лукашенко.