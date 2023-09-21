Сергей Стерненко попросил MARUV помочь ВСУ. Певица отреагировала агрессивным жестом
Скандальная украинская певица MARUV, которая почти исчезла с "радаров" после полномасштабного вторжения, заблокировала активиста Сергея Стерненко после его просьбы помочь ВСУ.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал STERNENKO.
Детали инцидента
Помимо нескольких страниц в Instagram, одну из которых, кстати, Анна Корсун закрыла для украинских пользователей, певица ведет блог в Twitter (сейчас X).
Так, под очередным постом молчуньи, в котором она анонсировала выход нового трека, Стерненко написал ей, спросив, подкинет ли она денег на дроны для Вооруженных сил Украины.
В ответ предательница не стала ничего говорить, а просто заблокировала активиста в соцсети.
Публикация Стерненко о MARUV (фото: Telegram-канал STERNENKO.)
"Да, Анна Корсун на дроны скидываться не хочет, в отличие от Каролины. Значит купим ей отдельный дрон", - отметил Сергей.
Публикация Стерненко о MARUV (фото: Telegram-канал STERNENKO.)
Реакция пользователей
Фолловеры бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" бурно отреагировали на его публикацию.
- У меня есть ее автограф, хочу пустить на фонд мести. Может также организуем?
- Maruv - хорошее название для беспилотника камикадзе
- Она ждет лимитированную серию мавиков в латексном чехле
- Какая отвратительная персона - лицемерка и ватница, которая всегда восхваляла РФ, мол, там жизнь, а не то, что здесь
- Каролина купит. Интересно, как они после нашей победы запоют!
- Не обижай ее, она, как и Ани Лорак, не любит публично это дело делать
К слову, пользователи сети не просто так вспоминают Ани Лорак в комментариях под постом Сергея.
Еще в апреле этого года активист насмехался над предетельницей, написав в Twitter, что та передала 80 тысяч гривен на приобретение дронов.
Сергей Стерненко посмеялся над Ани Лорак (фото: twitter.com/sternenko)
Поэтому в России начали отменять концерты артистки, потому что она якобы помогает украинской армии.
Позже Лорак пришлось оправдываться перед россиянами.
Где сейчас MARUV
Вернемся к другой сбежавшей артистке. В "шапке" профиля Анны на платформе X указана локация Великобритания, хотя известно, что после 24 февраля 2022 года молчунья уехала с мужем и ребенком в Турцию.
Сейчас MARUV выпускает новые композиции, сидя за границей, а в июле предательница неожиданно сменила сценическое имя. Теперь она Sharlotta Ututu.
Что касается концертной деятельности, пока неизвестно, собирается ли певица ее восстанавливать.
Анна Корсун (фото: instagram.com/sharlotta_ututu)
Напомним, недавно Ани Лорак опозорилась на концерте в Турции .
Также стало известно, где сейчас пропагандировавший "русский мир" Андрей Доманский .