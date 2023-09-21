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Сергей Стерненко попросил MARUV помочь ВСУ. Певица отреагировала агрессивным жестом

Четверг 21 сентября 2023 12:33
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Сергей Стерненко попросил MARUV помочь ВСУ. Певица отреагировала агрессивным жестом Сергей Стерненко и MARUV (коллаж Styler)
Автор: Иванна Пашкевич

Скандальная украинская певица MARUV, которая почти исчезла с "радаров" после полномасштабного вторжения, заблокировала активиста Сергея Стерненко после его просьбы помочь ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал STERNENKO.

Детали инцидента

Помимо нескольких страниц в Instagram, одну из которых, кстати, Анна Корсун закрыла для украинских пользователей, певица ведет блог в Twitter (сейчас X).

Так, под очередным постом молчуньи, в котором она анонсировала выход нового трека, Стерненко написал ей, спросив, подкинет ли она денег на дроны для Вооруженных сил Украины.

В ответ предательница не стала ничего говорить, а просто заблокировала активиста в соцсети.

Сергей Стерненко попросил MARUV помочь ВСУ. Певица отреагировала агрессивным жестом

Публикация Стерненко о MARUV (фото: Telegram-канал STERNENKO.)

"Да, Анна Корсун на дроны скидываться не хочет, в отличие от Каролины. Значит купим ей отдельный дрон", - отметил Сергей.

Сергей Стерненко попросил MARUV помочь ВСУ. Певица отреагировала агрессивным жестом

Публикация Стерненко о MARUV (фото: Telegram-канал STERNENKO.)

Реакция пользователей

Фолловеры бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" бурно отреагировали на его публикацию.

  • У меня есть ее автограф, хочу пустить на фонд мести. Может также организуем?
  • Maruv - хорошее название для беспилотника камикадзе
  • Она ждет лимитированную серию мавиков в латексном чехле
  • Какая отвратительная персона - лицемерка и ватница, которая всегда восхваляла РФ, мол, там жизнь, а не то, что здесь
  • Каролина купит. Интересно, как они после нашей победы запоют!
  • Не обижай ее, она, как и Ани Лорак, не любит публично это дело делать

К слову, пользователи сети не просто так вспоминают Ани Лорак в комментариях под постом Сергея.

Еще в апреле этого года активист насмехался над предетельницей, написав в Twitter, что та передала 80 тысяч гривен на приобретение дронов.

Сергей Стерненко попросил MARUV помочь ВСУ. Певица отреагировала агрессивным жестом

Сергей Стерненко посмеялся над Ани Лорак (фото: twitter.com/sternenko)

Поэтому в России начали отменять концерты артистки, потому что она якобы помогает украинской армии.

Позже Лорак пришлось оправдываться перед россиянами.

Где сейчас MARUV

Вернемся к другой сбежавшей артистке. В "шапке" профиля Анны на платформе X указана локация Великобритания, хотя известно, что после 24 февраля 2022 года молчунья уехала с мужем и ребенком в Турцию.

Сейчас MARUV выпускает новые композиции, сидя за границей, а в июле предательница неожиданно сменила сценическое имя. Теперь она Sharlotta Ututu.

Что касается концертной деятельности, пока неизвестно, собирается ли певица ее восстанавливать.

Сергей Стерненко попросил MARUV помочь ВСУ. Певица отреагировала агрессивным жестом

Анна Корсун (фото: instagram.com/sharlotta_ututu)

Напомним, недавно Ани Лорак опозорилась на концерте в Турции .

Также стало известно, где сейчас пропагандировавший "русский мир" Андрей Доманский .

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